Защищает на 47%: в Германии заявили о низкой эффективности COVID-вакцины CureVac

Разработчики объяснили неожиданные результаты "беспрецедентно широким разнообразием вариантов" коронавируса.

Немецкая биофармацевтическая компания CureVac в среду, 16 июня, заявила о низкой эффективности своей вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает The Associated Press.

Результаты промежуточных испытаний с участием 40 тысяч добровольцев в Латинской Америке и Европе показали, что препарат защищает от коронавируса на 47%.

"Хотя мы надеялись на более сильный промежуточный результат, мы понимаем, что демонстрация высокой эффективности в этом беспрецедентно широком разнообразии вариантов является сложной задачей", — отметил гендиректор компании Франц Вернер Хаас.

По его словам, CureVac продолжит работу над исследованием, и "общая эффективность вакцины может измениться". А пока разработчик отправил данные в Европейское агентства по лекарственным средствам.

CureVac использует технологию мРНК, несколько отличающуюся от той, на основе которой созданы вакцины от BioNTech и Pfizer и Moderna.

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По словам Марка Слифка, профессора микробиологии и иммунологии в Орегонском университете здравоохранения и науки, речь идет о немодифицированной мРНК, которая может вызвать другую иммунный ответ в организме и влиять на эффективность.

Между тем биотехнологическая фирма Novavax заявила, что ее вакцина против COVID-19 является безопасной и эффективной на 90,4%. Такие данные были получены в ходе третьего этапа клинического испытания, в котором приняли участие почти 30 тысяч участников из США и Мексики.

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