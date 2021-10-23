Защищает на 90%: в Pfizer заявили о высокой эффективности своей COVID-вакцины для детей от 5 лет

Защищает на 90%: в Pfizer заявили о высокой эффективности своей COVID-вакцины для детей от 5 лет

Детская доза COVID-вакцины Pfizer на две трети меньше той, что вкалывают подросткам и взрослым.

Детские дозы вакцины против COVID-19 от американской фармкомпании Pfizer более чем на 90% эффективны для предотвращения симптоматических инфекций у детей от 5 до 11 лет.

Об этом со ссылкой на обнародованное в пятницу исследование сообщает The Associated Press.

Отмечается, что в августе и сентябре в испытании приняли участие 2268 детей соответствующей возрастной группы, получившие две прививки низкой дозы вакцины или плацебо с разницей в три недели. Каждая доза составляла одну треть той, что дается детям и взрослым.

Эксперты подсчитали, что низкая доза вакцины была эффективна почти на 91%, исходя из 16 случаев COVID-19 среди детей, которым ввели плацебо, против трех заражений среди вакцинированных участников исследования.

Ни у одного участника не зарегистрировали серьезного течения заболевания, однако вакцинированные все же имели значительно более легкие симптомы, чем непривитые дети.

"Кроме того, у маленьких детей, которым были сделаны прививки с низкой дозой, выработался такой же высокий уровень антител, противостоящих коронавирусу, как у подростков и молодых людей, которым были сделаны прививки с обычной дозой", — говорится в материале.

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Заметим, что вакцинацию от коронавируса детей от 5 до 11 лет в США пока не одобрили. Эксперты предполагают, что если регуляторы позволят использование низкой дозы препарата от Pfizer, то прививание этой возрастной группы начнется уже в начале ноября.

Ранее сообщалось, что вакцина от COVID-19, разработанная американской фармкомпанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой корпорацией BioNTech, на 93% сокращает вероятность госпитализации детей от 12 до 18 лет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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