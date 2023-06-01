"Защищают от предателей": россияне массово пишут доносы друг на друга из-за паранойи — WP

Самый частый повод для обращений в полицию – случаи, по мнению бдительных граждан, "дискредитации" армии РФ или "распространения проукраинской пропаганды".

В России сформировалась параноидальная атмосфера, в которой люди массовой пишут доносы друг на друга. Уголовные дела возбуждают против тех, кто выступает против режима главы Кремля Владимира Путина и войны против Украины.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Издание пишет, что проблемой могут стать не только посты и сообщения в социальных сетях, но даже частные разговоры в общественных местах. Все это может стать компроматом силовиков и ФСБ.

По словам журналистов, в результате политики Кремля в российском обществе и государстве появился пугающий эффект. Так, стали часто появляться новости об арестах, судебных расследованиях, усиленных комментариями пропагандистов на федеральных телеканалах и в Сети.

Как рассказал политический аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников, в РФ проявляется один из признаков тоталитаризма – волна доносов. Россияне считают, что противников режима необходимо преследовать.

По словам Колесникова, кремлевский режим до сих пор авторитарный, однако все больше приобретает признаки тоталитаризма.

"Я уверен, что он (Владимир Путин, — ред.) не вернется к нормальной жизни. Он не сумасшедший в медицинском смысле, но он сумасшедший в политическом смысле, как и любой диктатор", — сказал эксперт.

По данным издания, поток доносов сделал опасными общественные места. В их числе также школьные классы. Особенно на уроках "Разговоры о важном", когда учителя читают школьникам лекции о войне, пропагандируют русский милитаризм.

Социальный антрополог Александра Архипова рассказала, что большинство доносов пишут так называемые патриоты, считающие, что таким образом защищают Россию от внутренних предателей.

Напомним, что в РФ директор школы написала донос из-за косичек ребенка "в цветах флага Украины".

Также стало известно, что в России женщина была задержана за чтение книги на украинском языке в самолете.

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