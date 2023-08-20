По словам российского губернатора Старовойта, третья линия обороны еще строится и будет готова к 5 ноября.

Губернатор Курской области Старовойт "построил" фейковые оборонительные постройки на 10 млрд рублей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, публикующий геолокационные фото.

Подполье в Курской области прислало фото имитации оборонительных сооружений, на которые губернатор Старовойт потратил космическую сумму.

Сам Старовойт заявил, что: "Работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны завершены в Курской области, работа проводилась совместно с Министерством обороны России и пограничным управлением Курской области"

По его словам, третья линия обороны еще вроде бы строится и будет готова к 5 ноября.

Как следует из фото, кроме того, на так называемых "линиях обороны" нет ни одного военнослужащего. По информации Центра национального сопротивления, почти вся линия государственной границы пуста. Иногда прибывает артиллерия для обстрелов мирного населения Украины и спецподразделения ГРУ и ССО РФ для проведения терактов на территории Сумской области.

Как сообщалось ранее, в России заявили, что сбили 12 воздушных целей возле Белгорода.

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