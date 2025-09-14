Защита от дронов дорогая и сложная: в Бундестаге призвали НАТО срочно закупить БпЛА

Массовая атака русскими дронами по Европе / © УНІАН

В Бундестаге призвали к безотлагательной программе закупки оборонных беспилотников для защиты от российских дронов после последних атак на Польшу и Румынию.

Об этом заявил заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Норберт Реттген.

«Дроны невозможно эффективно уничтожать постоянно с помощью громоздких и дорогих традиционных систем противовоздушной обороны», — отметил он.

Реттген также отметил перспективу сотрудничества с Украиной в этой сфере.

По его словам, НАТО нуждается в беспилотных системах, поскольку традиционные и дорогостоящие системы ПВО не способны эффективно реагировать на массовый пролет дронов. Особенно это касается Германии, которая, по словам Реттгена, практически не имеет собственных возможностей в этой сфере.

«Федеральное правительство должно как можно быстрее начать программу закупок», — подчеркнул политик.

Отметим, что во время российских авиаударов по Украине большое количество дронов вторглось в воздушное пространство Польши, что вызвало инциденты в 17 населенных пунктах пяти воеводств, больше всего в Люблинском. Подобный случай зафиксирован и в Румынии, где власти предупредили население через систему RO-Alert о вероятности падения объектов с воздушного пространства.

На этом фоне НАТО начала операцию «Восточный часовой» (Eastern Sentry) для укрепления восточного фланга и усиления оборонных возможностей союзников.

Эксперты отмечают, что традиционные системы ПВО слишком сложны и дороги для постоянного противодействия дронам, поэтому закупка современных беспилотников является необходимой для безопасности НАТО.

Во время российского авиаудара по Украине в ночь на среду большое количество дронов попало в воздушное пространство Польши и, соответственно, НАТО. В субботу подобные инциденты также зафиксированы в Польше и Румынии.

ранее, 13 сентября, в Румынии объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов РФ. Власти предупредили жителей северной части уезда Тулча.

Впоследствии стало известно, что были подняты два истребителя F-16. Они зафиксировали беспилотник и перехватили его около 19:00 вечера над Дунаем.