Защита от "Шахедов": почему США и страны Ближнего Востока заинтересовались украинскими дронами

Зеленский и Трамп

Иран продолжает массированно применять беспилотники типа «Шахед» для ударов через Персидский залив. Целями становятся гостиницы, дипломатические учреждения и военные базы союзников. Для отражения этих неразборчивых атак страны региона вынуждены использовать перехватчики стоимостью в миллионы долларов.

Об этом пишет The Telegraph.

Как отмечают западные медиа, США и их партнеры отдают себе отчет в том, что такая стратегия защиты быстро истощает оборонные бюджеты. Украина, имея успешный опыт борьбы с аналогичными угрозами, предлагает рациональное и недорогое решение.

В чем суть украинской альтернативы

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал предложение обмена технологиями и оружием с Соединенными Штатами и государствами Ближнего Востока. Речь идет о предоставлении украинских дронов-перехватчиков Sting, стоимость которых составляет около 1000 долларов, в обмен на поставки дефицитных американских зенитных ракет.

«У них есть ракеты для Patriot, но сотни или тысячи Shahed нельзя перехватить ракетами Patriot — это слишком дорого. Поэтому им нужны перехватывающие дроны, которые у нас есть. В то же время, у нас не хватает ракет PAC-2 и PAC-3», — подчеркнул глава государства.

По данным Financial Times, эта инициатива уже получила развитие: Пентагон и одно из правительств стран Персидского залива начали переговоры по закупке украинских перехватчиков.

Тактика Ирана полностью копирует действия России на Украине. Использование дешевых беспилотников призвано заставить противника тратить дорогостоящие средства ПВО. Издание The Telegraph констатирует, что использование современных американских систем защиты в Катаре, Кувейте и Бахрейне привело к значительной нагрузке на запасы боеприпасов.

Старший научный сотрудник американского аналитического центра Stimson Centre Келли Грико приводит показательный пример: только 28 февраля Иран выпустил 541 Шахед по Объединенным Арабским Эмиратам.

«На каждый доллар, потраченный Ираном на беспилотники, ОАЭ потратили примерно 20-28 долларов на их убытки. Это та самая математика, которую Россия применяет против Украины уже три года», — констатирует эксперт.

Почему украинские перехватчики самые эффективные

Украинские дроны-перехватчики, напоминающие небольшие ручные ракеты или планеры, уже доказали свою результативность. По информации главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в феврале текущего года более 70% беспилотников, которыми Россия атаковала Киев, были сбиты именно такими средствами. Отечественные мощности позволяют производить почти 1000 единиц в день, постоянно адаптируя конструкцию к новым вызовам.

Эксперты полагают, что обмен украинского опыта на ракеты Patriot может изменить баланс дипломатической силы. Глобальный спрос и существующие производственные проблемы США повлекли за собой критический дефицит перехватчиков для украинского ПВО.

Старший преподаватель по обороне в Кингс-Колледже Лондона Дэвид Джордан отмечает, что страны Персидского залива объективно озабочены огромными запасами дронов в Иране, тогда как США предпочитают хранить свой арсенал ПВО для собственной защиты.

«Это может быть очень выгодным политическим соглашением для украинцев. Это напоминает президенту Трампу о важности налаживания отношений с президентом Зеленским. Он может рассматривать это как очень привлекательное соглашение», — резюмировал аналитик.

Война на Ближнем Востоке — последние новости

Напомним, Зеленский также ранее выражал обеспокоенность тем, что война вокруг Ирана может повлиять на поставки оружия Украине от западных союзников, в том числе систем противовоздушной обороны. Украина уже испытывала нехватку американских систем Patriot, ключевых для перехвата российских баллистических ракет.

К слову, из-за боевых действий на Ближнем Востоке в Дубае возникла угроза продовольственного кризиса. По словам генерального директора логистической компании Kühne+Nagel Штефана Пауля, запасов свежих продуктов в городе может хватить примерно на десять дней, ведь значительная часть товаров туда импортируется.

Он пояснил, что боевые действия в Иране уже оказывают влияние на глобальные логистические цепи. Регион Персидского залива играет немаловажную роль в международной торговле, поэтому любые перебои в работе портов и аэропортов быстро отражаются на поставках в разные страны. По оценкам компании, около 18% мировых мощностей авиагрузовых перевозок выбыли с работы.