В столице РФ до сих пор находятся те, кто почему-то считает, что "кадыровцы" — некое "героическое" подразделение людей чеченского происхождения. На самом деле в эти отряды стянуты и очень многие россияне. Там могут быть и те же буряты, и тувинцы, и вообще кто угодно.

Силовой отряд " кадыровцев ", который в случае угрозы будет спасать главу Кремля Владимира Путина, находится в Москве.

Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" сказал украинский журналист, ютубер и активист Владимир Золкин.

"Не героический, а хорошо оснащенный, хорошо подготовленное, но оно находится в Москве. И оно там для того, чтобы в случае чего подавить недовольство масс, или же в случае, если произойдет какой-нибудь конфликт в верхушке власти, чтобы взять и использовать его для подавление несогласных", — сказал Золкин.

Украинский активист считает, что задача "кадыровцев" состоит в защите Путина.

"Почему, например, кадыровцев меняют — и могут поменять на 10 наших, на 20 наших? Притом сразу же, на любых, кого хочешь. Почему к ним такое особое отношение? А потому что это как раз тот силовой отряд Путина, который будет спасать" ". Кадыров может потребовать от него все, что угодно. Кадыров, естественно, держит за причинное место Путина. Это верно. прекрасно понимаем, что его требования в этом смысле выполняются сразу... А русский какой-то... Есть русские, которые у нас в лагере сидят по семь месяцев, гниют уже в этом плену, за них никто вообще не говорит. кадыровца сразу же поменяют", — сказал Золкин.

Он подчеркнул, что не все люди в кадыровских подразделениях являются выходцами из Чечни.

"Подраздел "Ахмат-чай" не означает, что это конкретно люди чеченского происхождения. А люди чеченского происхождения – это те самые небольшие TikTok-отряды, которые могут проехать за остальными, записать что-то в TikTok, сказать: "Дон, смотри, мы захватили, дон". А как по поводу, "дон", что они кричали в первый месяц, что они захватят Киев? А что такое? Не выпало, дон? — сказал Золкин.

Напомним, накануне секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что украинская разведка "вела" кадыровцев еще за полтора месяца до российского вторжения. Да, агенты разведки общались непосредственно с Кадыровым.

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