"Защита украиноязычных граждан РФ": боец ВСУ снял российский флаг в селе Курской области (видео)

Так, наши бойцы сбросили российскую трехцветную тряпку из здания админздания Свердликового на Курщине. Когда было снято видео – не уточняется.

Видео обнародовал Юрий Яковенко с позывным "Хорватом".

"100 лет назад в Курской губернии (области) более 60% населения бытово пользовалось украинским языком. А кто мы такие, чтобы позволять кому-то притеснять украиноязычных граждан российской федерации?", – иронически написал он.

ВСУ сняли российский флаг в Свердликово Курской области

Напомним, российская пропаганда похвасталась видео, на котором оккупанты наносят удар ракетой 9М723 ОТРК "Искандер" по диверсионной группе в Курской области. Это свидетельствует о том, что у россиян паника на всех уровнях из-за событий в области.

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