Защита украинцев от депортации в США: какое решение приняли по поводу TPS

Украинцы в США пока не потеряют защиту от депортации – решившие в DHS Фото иллюстративное / © Associated Press

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Украинцы, находящиеся в США по программе временного защищенного статуса (TPS) пока смогут легально жить и работать в стране без угрозы депортации. Несмотря на то, что срок действия этой защиты должен был завершиться в ближайшее время, окончательного решения относительно будущего программы американские власти еще не приняли.

Об этом 18 октября сообщило Министерство внутренней безопасности США (DHS) в комментарии CBS News.

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В ведомстве отметили, что окончательные решения о гуманитарных иммиграционных программах будут приняты «в соответствующее время». До объявления таких решений граждане Украины и Судана, зарегистрированные в программе TPS, будут сохранять защиту от депортации.

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Срок действия защиты для десятков тысяч украинцев и сотен граждан Судана должен был завершиться в понедельник, 19 октября. Однако их права остаются в силе.

Что известно о программе временной защиты в США

Сохранение защиты для украинцев и суданцев происходит на фоне более жесткой иммиграционной политики администрации президента Дональда Трампа. Представители его администрации не раз критиковали TPS, называя программу фактической амнистией, которой, по их мнению, злоупотребляла предыдущая администрация Джо Байдена.

За последние полтора года американские власти отменили временную защиту для более миллиона мигрантов из более чем десятка стран, в том числе Афганистана, Гаити и Венесуэлы.

Программы для граждан Украины и Судана остаются среди немногих, которые продолжают действовать спустя почти два года после начала второго президентского срока Трампа. К ним также входит программа защиты для десятков тысяч мигрантов из Сальвадора. Ее действие должно было завершиться в сентябре, однако DHS сохранило защиту до объявления окончательного решения.

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Кто может воспользоваться программой TPS

Программа Temporary Protected Status (TPS) Конгресс США был создан в 1990 году. Они дают американским властям возможность временно защищать от депортации граждан стран, куда опасно возвращаться из-за вооруженных конфликтов, стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств.

Участники программы могут получать разрешение на работу в США. Защита распространяется как на людей, въехавших в страну легально, так и на тех, кто находится там без надлежащего иммиграционного статуса, при условии соответствия требованиям программы.

Для украинцев TPS ввела администрация Джо Байдена весной 2022 года — вскоре после начала полномасштабного вторжения России.

По данным, приведенным в отчете Исследовательской службы Конгресса США по состоянию на март 2025 года, в программе находилось более 100 тысяч граждан Украины. В это количество входили и попавшие в США по введенной администрацией Байдена программе спонсорства.

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Программа временной защиты граждан Судана действует с конца 1990-х годов. Ее неоднократно продолжали из-за вооруженных конфликтов и политической нестабильности в стране. По состоянию на март 2025 TPS имели около 1800 граждан Судана.

Сейчас украинцы, зарегистрированные в программе TPS, могут и дальше пользоваться защитой от депортации и правом на работу в США. В то же время, будущее программы будет зависеть от окончательного решения Министерства внутренней безопасности.

Тем временем многим украинцам в Канаде трудно возобновить карьеру по приезде. Согласно данным нового исследования, после вынужденного выезда многие сталкиваются со значительным ухудшением условий трудоустройства.

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