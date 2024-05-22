Защитил так защитил: в России полицейский выманил у женщины деньги и удерживал ее взаперти

В РФ полицейский несколько месяцев удерживал 70-летнюю пенсионерку из Уфы на съемной квартире. Три года назад он расследовал смерть ее сына, а затем убедил женщину, что на нее готовится покушение и обманом унес 15 млн рублей.

Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza.

Что произошло

Как отмечается, в 2019 году у женщины скрылся сын. Она написала заявление в полицию, молодого человека начали искать, возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Главными подозреваемыми стали Галина и ее муж. Дело расследовал сотрудник МВД Александр Ганеев.

"За полгода сына Галины нашли мертвым в лесу – оказалось, что он замерз. Глава семейства не смог пережить потерю и обвинения – заболел, а затем умер. Галина осталась одна, похоронив мужа и сына", – говорится в сообщении.

Как рассказала женщина, через три года к ней пришел тот же сотрудник полиции Ганеев. Он убедил женщину, что за ней следят и готовят покушение. Мол, это может быть кто-нибудь со стороны невестки. Ганеев заверил пенсионерку, что у полиции все под контролем и он ей поможет.

"Полицейский тайно вывез женщину на якобы оперативную квартиру, надел на Галину GPS-модуль и держал под замком под своим контролем. Он запретил пенсионерке с кем-либо общаться и забрал телефон. Когда Галина снимала трекер, чтобы сходить в душ, полицейский ей сразу звонил" и приказал надеть его обратно. Пищевые продукты и необходимые лекарства он привозил лично», – стало известно журналистам.

Злоумышленник придумал "схему", с помощью которой выманил у женщины почти 15 млн рублей. Да, он запугал ее тем, что заказчик потребует с нее денег. Полицейский предложил поймать "киллера" в момент передачи средств. В целом полицейский уговорил женщину:

оформить на себя кредиты;

заложить трехкомнатную квартиру, частный дом и машину;

одолжить средства у знакомых и племянника.

Женщина собрала почти 15 млн. рублей и передала их Ганееву. По словам женщины, полицейский вынес из ее квартиры весь алкоголь, золото и килограмм креветок.

"С февраля по май пенсионерка жила в "оперативной квартире". 5 мая Ганеев перестал выходить связь. Галина решилась выйти на свободу, пошла домой и рассказала о покушении и спасении соседям. Они обратились в МВД, где узнали, что полицейский сидит в СИЗО за мошенничество в особо крупном размере по схожей схеме", – оказалось в ходе расследования.

Конечно, Галину признали потерпевшей, но вернуть свои деньги ей вряд ли удастся. Противоправные действия обнаружены оперативниками собственной безопасности республиканского МВД. Бывший полицейский был уволен, он пошел на соглашение со следствием.

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