"Защитим любого союзника": глава НАТО предостерег президентов России и Беларуси от дестабилизации

НАТО следит за ситуацией и беспокоится из-за зависимости Беларуси от России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу тесного сотрудничества Беларуси с Россией и предостерег президента России Владимира Путина и белорусского главу Александра Лукашенко от дестабилизации на восточном фланге НАТО.

Об этом пишет немецкая газета " Welt ".

"НАТО — это оборонительный союз. Я не хочу слишком много рассуждать, но мы бдительны и очень внимательно следим за тем, что происходит в Беларуси. В чрезвычайной ситуации мы, конечно, готовы защитить и защитим любого союзника от любого вида угроз, выходящие из Минска и Москвы ", — подчеркнул Столтенберг.

Он также сказал, что Беларусь становится "все более и более зависимой" от России, в связи с чем действующее соглашение о партнерстве с Минском недавно было значительно сокращено и оно будет и дальше пересматриваться.

"Союзники серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы. В прошлом, как мы знаем, Россия массово нарушила территориальную целостность таких государств, как Украина, Грузия и Молдова", — сказал он, добавив, что с Беларусью граничат Литва, Латвия, Польша.

Отдельно Столтенберг вспомнил политическое и военное сотрудничество России и Китая, которая углубляется, и назвав это "серьезным вызовом".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку