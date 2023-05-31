В больнице Путина срочно строят бомбоубежище: что произошло

Стоимость строительства бомбоубежища в московской больнице оценивается в $430 тысяч.

В Центральной клинической больнице управления делами президента России срочно построят бомбоубежище стоимостью 35 млн рублей ($430 тысяч).

Об этом сообщает Moscow Times.

Договор был заключен 24 мая. Согласно документу, подрядчик должен разработать и представить на утверждение заказчику проект задания в течение 15 календарных дней. Общий срок завершения работ по договору – 20 декабря 2023 года.

Защитная постройка гражданской обороны рассчитана на 800 человек – в ней смогут укрыться медицинский персонал и работники. Бомбоубежище позволит спастись от взрывной волны. Также оно должно обеспечивать защиту от радиации, как в десятикилометровой зоне вокруг АЭС.

В укрытии будут как основные, так и вспомогательные помещения, несколько входов, грузовой лифт и аварийный выход. Последний должен иметь тамбур, оборудованный герметичной дверью.

Также здесь установят сложную систему вентиляции, способную очищать воздух от газообразных средств массового поражения, аэрозолей и продуктов горения. "Для выполнения медицинских процедур в военное время" будет предусмотрена функция подогрева воздуха.

Напомним, в Москве на подземных паркингах начали обустраивать бомбоубежища.

А уже в начале февраля 2023 года Кремль приказал проверить и модернизировать бомбоубежища в РФ.

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