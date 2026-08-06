Засекреченная ядерная стратегия Пентагона: NBC узнало возможный сценарий войны с Китаем и Россией

Пентагон / © Associated Press

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Руководитель политики Министерства обороны США готовит новую ядерную стратегию, в которой акцентируют возможность применения тактического оружия в случае войны с Китаем или Россией .

Об этом 5 августа сообщило NBC News со ссылкой на пять человек, осведомленных о планах. Речь идет о засекреченном документе, детали которого публично не обнародовали, однако, по информации медиа, речь идет больше о возможном локальном применении тактического ядерного оружия.

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Что известно о документе

По данным NBC News, новая стратегия готовится в рамках переоценки подходов США к ядерному сдерживанию. В центре внимания сценарий региональной войны с КНР или Россией и возможность использования оружия меньшей дальности.

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«Руководитель политики Министерства обороны готовит новую ядерную стратегию США, которая акцентирует возможное применение краткодействующего тактического оружия в случае региональной войны с Китаем или Россией, — по словам пяти человек, осведомленных о планах», — говорится в цитате NBC News,

Что означает акцент на тактическом оружии

Тактическое ядерное оружие в этом контексте — боеприпасы меньшей дальности, которые рассматривают для потенциальных региональных сценариев, а не для глобального удара между ядерными государствами.

Ранее мы писали и сравнивали запасы тактического ядерного оружия США и России . Также напомним, что в Nuclear Posture Review США назвали Китай и Россию растущими ядерными угрозами.

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