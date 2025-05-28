Засекреченные ядерные объекты России: западные расследователи получили детальные планы построек

Планы секретных российских ядерных баз попали в руки журналистов / © Getty Images

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Планы секретных российских ядерных объектов в мельчайших деталях получили журналисты-расследователи западных СМИ.

Об этом говорится в материалах датского издания Danwatch и немецкого журнала Der Spiegel.

Как отмечают авторы расследования, документы-планы РФ свидетельствуют о том, что материалы по расширению баз ядерного оружия заказывались у западных компаний.

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Для хранения ядерного оружия страна-агрессорка использует 11 объектов, большинство из которых были расширены и модернизированы. Внутренние планы таких объектов тайны, однако журналисты, изучив тендерную документацию, обнаружили среди них сотни схем базы ракетных войск стратегического назначения в городе Ясной Оренбургской области.

Так, журналистам стало известно, что российские базы защищают с помощью комплексных систем мониторинга с дистанционно управляемыми пулеметами и гранатометами, а также современных средств ПВО.

«За внешним периметром установлены три уровня электрических заграждений, датчики сейсмической активности и радиоактивности, железобетонные стены, взрывостойкие двери и окна, а также системы сигнализации с магнитными контактами и инфракрасными датчиками», — говорится в материале.

Журналисты утверждают, что они обнаружили подробное описание планировки объектов изнутри, в том числе расположение помещений для хранения защитных костюмов и оружия, диспетчерских и подземных тоннелей, соединяющих помещения и т.д.

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«В документах указаны места, где солдаты едят, спят, отдыхают и тренируются, а также какие тренажеры используют и в какие игры играют в свободное время», — говорится в материале.

Как отметил эксперт из РФ и преподаватель Норвежской академии обороны Том Ресет, документы, обнаруженные журналистами, свидетельствуют, что модернизация стратегических ядерных сил России реальна, и «по громким словам о новых типах вооружений и инфраструктуры стоят вполне конкретные действия».

Эксофицер военной разведки Британии назвал утечку таких документов «серьезным сбоем в процедурах» России. По его словам, документы потенциально делают военные базы уязвимыми к внешним атакам.

Напомним, ранее Der Spiegel сообщил причину взрыва ракеты «Сармат». Эксперты рассмотрели разработку «Сармата», посмеялись от души, говорят специалисты после публикации материала.

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