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Засекреченные ядерные объекты России: западные расследователи получили детальные планы построек
Планы секретных ядерных объектов РФ в мельчайших деталях, оказывается, открыто публиковались в России по тендерной документации.
Планы секретных российских ядерных объектов в мельчайших деталях получили журналисты-расследователи западных СМИ.
Об этом говорится в материалах датского издания Danwatch и немецкого журнала Der Spiegel.
Как отмечают авторы расследования, документы-планы РФ свидетельствуют о том, что материалы по расширению баз ядерного оружия заказывались у западных компаний.
Для хранения ядерного оружия страна-агрессорка использует 11 объектов, большинство из которых были расширены и модернизированы. Внутренние планы таких объектов тайны, однако журналисты, изучив тендерную документацию, обнаружили среди них сотни схем базы ракетных войск стратегического назначения в городе Ясной Оренбургской области.
Так, журналистам стало известно, что российские базы защищают с помощью комплексных систем мониторинга с дистанционно управляемыми пулеметами и гранатометами, а также современных средств ПВО.
«За внешним периметром установлены три уровня электрических заграждений, датчики сейсмической активности и радиоактивности, железобетонные стены, взрывостойкие двери и окна, а также системы сигнализации с магнитными контактами и инфракрасными датчиками», — говорится в материале.
Журналисты утверждают, что они обнаружили подробное описание планировки объектов изнутри, в том числе расположение помещений для хранения защитных костюмов и оружия, диспетчерских и подземных тоннелей, соединяющих помещения и т.д.
«В документах указаны места, где солдаты едят, спят, отдыхают и тренируются, а также какие тренажеры используют и в какие игры играют в свободное время», — говорится в материале.
Как отметил эксперт из РФ и преподаватель Норвежской академии обороны Том Ресет, документы, обнаруженные журналистами, свидетельствуют, что модернизация стратегических ядерных сил России реальна, и «по громким словам о новых типах вооружений и инфраструктуры стоят вполне конкретные действия».
Эксофицер военной разведки Британии назвал утечку таких документов «серьезным сбоем в процедурах» России. По его словам, документы потенциально делают военные базы уязвимыми к внешним атакам.
Напомним, ранее Der Spiegel сообщил причину взрыва ракеты «Сармат». Эксперты рассмотрели разработку «Сармата», посмеялись от души, говорят специалисты после публикации материала.
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