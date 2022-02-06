Заселфился: в Новой Зеландии попугай-клептоман украл камеру GoPro и наснимал оригинальное видео

Попугай украл камеру туристов и немного побыл оператором.
В Новой Зеландии попугай украл камеру GoPro и снял свой побег с воздуха.
Об этом сообщает The Gurdian.
Семья во время пешего отдыха по маршруту Кеплера остановилась на своем пути в хижине для туристов. Там они разместили GoPro, чтобы снять кадры птиц, но одна из них схватила камеру и улетела, паралельно снимая свой полет вниз по склону холма.
GoPro зафиксировала бегство и приземление птицы.
"Мы просто следили за звуком снизу, видели, как он сидел на дереве, а затем, очевидно, услышав, что мы идем, бросил GoPro", – рассказывают владельцы камеры.
Видео можно просмотреть по ссылке.
Напомним, что в Аргентине в городе Сан-Исидро попугай стал ключевым свидетелем по убийству и изнасилованию женщины.
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