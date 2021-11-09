"Зашел к другу после школы": агрессивный питбуль прямо в доме до смерти разорвал 10-летнего мальчика

"Зашел к другу после школы": агрессивный питбуль прямо в доме до смерти разорвал 10-летнего мальчика

Пес, как рассказали местные жители, "терроризировал" всю округу.

В Уэльсе после нападения собаки скончался 10-летний мальчик. Трагедия произошла во время посещения друга после школы в деревне Пенирхеол, близ Керфилли.

Об этом пишет The Mirror.

Также читайте Собака набросилась на спящую трехмесячную девочку и загрызла ее до смерти в собственном доме

Полицию вызвали после того, как из дома, где играли после школы дети, стали доноситься крики. Прибывшие на место медики скорой помощи Уэльсу, но не смогли спасти мальчика. Ребенок скончался на месте происшествия в доме.

"Это произошло вскоре после того, как дети вернулись из школы. Я слышал, что были крики и крики. Это ужас", – рассказал один из местных.

Считается, что предварительно напал на мальчик американский питбуль. Местные рассказали, что собаку недавно привезли в этот район. По их словам, агрессивная собака, убившая мальчика в доме друга, за несколько дней до инцидента также укусила покупателя в соседнем магазине.

"Маленький умерший мальчик был в доме со своим другом, когда напала собака. Это бойцовский пес, американский питбуль, он был в деревне не так давно. Несколько дней назад его привязали возле магазина, где я работаю, когда мужчина- покупатель наклонился, чтобы погладить его, собака укусила его за руку", — утверждает работник магазина Таджит Сандху.

Также читайте На глазах у ребенка пробила собаке голову: в Херсонской области женщина жестоко расправилась с животным

Другой житель рассказал, что это была массивная собака и несколько дней назад она набросилась и на его трехлетнего сына.

"Он был абсолютно огромен. Он не был домашним любимцем – он выводил хозяина на прогулку, понимаете. Он был массивным", – говорит мужчина.

Собаку ликвидировали сотрудники огнестрельного оружия, которые вместе с парамедиками скорой помощи приехали на место инцидента. Полиция допрашивает владельца собаки.

Напомним, в английском городе Плимут девятилетнего мальчика до смерти загрызла собака, принадлежащая подруге семьи, после того, как ребенок остался наедине с собакой в вагончике в парке отдыха.

Ранее в Британии в городе Сток трехлетнего мальчика госпитализировали после того, как его разорвал агрессивный французский мастиф. В момент нападения малыш играл в теннис в парке со своей мамой.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку