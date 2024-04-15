Заслуживает такой же защиты: чешские политики призывают помогать Украине, как и Израилю

После того как воздушная атака Ирана на Израиль была отбита с помощью западных союзников, в Чехии призывают помогать и Украине в отражении российских атак.

Украина заслуживает такой же помощи союзников в защите своего воздушного пространства, как и Израиль.

Об этом заявил чешский министр по европейским делам Мартин Дворжак, передает Euractiv.

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"Нападение аятоллы на Израиль было успешно отражено благодаря быстрой международной реакции и готовности защищать воздушное пространство. Жаль, что мы не защищаем воздушное пространство над Украиной с такой же энергией", – написал Дворжак в Twitter (Х).

Другие политики, связанные с центристской партией STAN – коалиционной партии правительства Чехии – повторили эти настроения.

"Украина заслуживает такой же сильной обороны, которую Израиль справедливо получил от своих союзников", — написала на X Дануше Нерудова, ведущий кандидат от STAN на европейских выборах.

Евродепутат от Чехии Маркета Грегорова также поддержала призыв ужесточить защиту Украины.

"Я полностью осуждаю нападение Ирана на Израиль. В свете обещания Шольца поставить Украине больше Patriots, я верю, что Запад наконец-то поможет построить ПВО, которая также защитит украинских граждан", – заявила она.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала подчеркнул, что необходимо сохранить помощь Украине со стороны США.

"Поддержка Украины со стороны США необходима", – заявил Фиала в воскресенье перед поездкой в США для встречи с президентом Джо Байденом и представителями Конгресса.

Напомним, что на выходных Иран совершил прямую воздушную атаку на Израиль, запустив крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники по территории Израиля. Иран запустил по Израилю более 300 ракет и БПЛА, однако 99% воздушных объектов противника удалось перехватить.

США, Британия и Франция вместе отражали атаки Ирана на Израиль. Дипломат Владимир Огрызко объяснил, почему Запад помогает Израилю сбивать ракеты с Ирана и не помогает Украине.

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