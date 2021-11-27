Заставили под дулом оружия: гибель мигрантов в Ла-Манше могла произойти из-за контрабандистов

Отмечается, что искателей убежища под дулом оружия заставили пересесть с одной лодки, которая была неисправна, в другую, где уже были люди.

Трагедия в проливе Ла-Манш, где погибли по крайней мере 27 мигрантов, плывущих на лодке, могла произойти из-за жадных и жестоких контрабандистов.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что искателей убежища под дулом оружия заставили пересесть с одной лодки, которая была неисправна, в другую, где уже были люди. Контрабандисты не хотели терять свои деньги, поэтому решили рискнуть жизнью мигрантов.

Во французском лагере говорят, что на лодке было более 50 человек, хотя официально сообщается о 27 погибших. Только два человека удалось спасти.

Первой подтвержденной жертвой стала 24-летняя студентка Мариам Нури Даргалаи, которая недавно была помолвлена и пыталась приехать к своему любимому в Британию. Ее жених Карзан Асад якобы имеет британское гражданство и сейчас работает парикмахером в Борнмуте, на берегу Ла-Манша.

Daily Mail

"У меня был постоянный контакт со своей женой, и я отслеживал ее путешествие с помощью GPS. Через четыре часа 18 минут, с момента, когда она села в лодку, я потерял контакт", — рассказывает мужчина.

Двоюродная сестра погибшей предполагает, что на той лодке были еще четверо членов их семьи.

Предположительно, среди погибших беженцев есть два лучших друга — 27-летний Шакар Али и 23-летний Гарем Пирот из иракского Курдистана. Их третий друг, 33-летний Сангар Ахмед, находится в лагере Дюнкерка. В последний раз он видел товарищей, когда они садились в лодку.

В общей сложности в день трагедии 757 мигрантам удалось пересечь Ла-Манш на 17 лодках, тогда как французские власти "завернули" назад лишь 176-х.

Напомним, что в Беларуси мигранты пытались прорваться через границу в Польшу: ранены двое польских военных.

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