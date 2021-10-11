Заставляли работать в теплицах, а на ночь закрывали: туристов, которые ехали автостопом в Крым, продали в рабство

Заставляли работать в теплицах, а на ночь закрывали: туристов, которые ехали автостопом в Крым, продали в рабство

Пару "купил" предприниматель за 50 тысяч рублей.

Москвичи Петр Пелеханов и Ольга Лифатова заявили, что по дороге на отдых попали в трудовое рабство в Дагестане. Их якобы купил местный предприниматель у водителя автобуса, на котором они ехали в оккупированный Крым.

Об этом сообщает Telegram канал Mash Gor.

По словам пострадавших, они планировали провести отпуск на мысе Фиолент в Севастополе, а добраться туда решили автостопом. На трассе "Дон" водитель автобуса согласился подбросить до места. Но предупредил, что по дороге нужно заехать в Ставрополь. Также предложил подработать на ферме, но пара отказалась.

Только на рассвете, по словам Петра, он понял, что они приехали в Дагестан. И узнал от водителя, что пару, вместе с другими пассажирами, продали местному предпринимателю за 50 тысяч рублей (более 18 тысяч гривен — Ред.).

В течение следующего месяца их поднимали в четыре утра, заставляли весь день работать в теплицах в селе Новая Мака, а на ночь запирали в непригодном для жизни помещении.

В конце концов, в начале октября Петр обнаружил под грудой мусора люк и узникам удалось сбежать. Сейчас пара вернулись в Москву и планирует добиться справедливости в наказании виновных. По их словам, обращения в полицию Дагестана результатов не дали.

Напомним:

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