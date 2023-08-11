Заставляют передавать ФСБ данные пользователей: Кремль хочет прибрать к рукам "Яндекс" накануне выборов

Кремль пытается национализировать российский интернет-гигант "Яндекс", чтобы усилить контроль над российским информационным пространством в рамках подготовки к выборам президента России в 2024 году.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны.

По оценке Института, ранее "Яндекс" пытался балансировать между Кремлем и своими иностранными руководящими органами, но теперь, похоже, проигрывает борьбу с Кремлем.

"Похоже, Кремль заставляет "Яндекс" продать международные дочерние компании или дистанцироваться от них, в частности, сервис экскурсий Yango Israel, чтобы соответствовать строгим российским законам о раскрытии данных, требующих от Яндекса передавать ФСБ все данные пользователей, а не только пользователей в России", — говорится в докладе.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти запланировали, что на выборах президента РФ диктатор Путин наберет 90% голосов.

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