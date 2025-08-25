Застрелен известный стендап-комик: детали от полиции

В США убили стендап-комика Реджи Кэрролла / © Instagram

52-летний стендап-комик Реджи Кэрролл из Балтимора (США), известный своими гастролями по стране, стал жертвой смертельной стрельбы в Миссисипи. Полиция задержала подозреваемого.

Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на заявление правоохранителей.

Трагедия произошла 20 августа в городе Саутгейвен. Как уточнил департамент полиции в своем сообщении 23 августа, на Бертон-Лейн патрульные обнаружили «мужчину с огнестрельными ранениями».

Несмотря на «реанимационную помощь», медики не смогли спасти пострадавшего.

Впоследствии подтвердили, что погибшим является именно Кэрролл. Расследование продолжается, а имя подозреваемого в преступлении пока не разглашается.

Кэрролл, известный под сценическим прозвищем «Король нокаутов в комедии» благодаря одноименному шоу, получил широкую аудиторию благодаря своим выступлениям. Он также появлялся в популярных телепроектах, среди которых Showtime at the Apollo и сериал The Parkers.

Лауреат «Оскара» и его подруга по сцене Мо’Ник в своем Instagram вспомнила Кэрролла как «брата в комедии».

«Это причина, почему я говорю — относитесь к людям как можно лучше, ведь вы никогда не знаете, будет ли у вас шанс увидеть их снова. И в последний раз, когда мы с моим братом Реджи были вместе, девочка, это было удивительно. Это было особенное время — гастроли вместе, дорога, сцена. Поэтому у меня нет грустных слез, потому что каждая минута, проведенная с ним, была замечательной», — написала Мо’Ник.

Свою благодарность всем, кто выразил поддержку, выразил и брат покойного Джонатан Кэрролл.

«Всем, кто выразил соболезнования в связи со смертью Реджи Кэрролла, ваша любовь была принята с благодарностью — спасибо!!!» — написал он в Facebook, подписавшись как «братья Кэрроллы».

