Застрелили и переехали собственным авто: стали известны странные подробности убийства российского пилота Кузьминова

Испанская пресса сообщила подробности убийства российского пилота Максима Кузьминова, который в августе 2023 года похитил для ГУР вертолет Ми-8 АМТШ.

Российского пилота-дезертира Максима Кузьминова, в прошлом году бежавшего из РФ в Украину с похищенным вертолетом, застрелили и переехали автомобилем в Испании.

Об этом пишет газеты El País и El Español, а также агентство Europa Press.

Отмечается, что тело мужчины с украинским паспортом было обнаружено 13 февраля на пандусе коммунального гаража в курортном городе Аликанте. Его застрелили и переехали его же автомобилем. Полиция официально имени погибшего не называет, но источники газеты El País говорят, что это Кузьминов.

В то же время, Europa Press предполагает, что украинские документы погибшего могут быть поддельными, правоохранители начали дополнительную проверку.

Газета El Español со ссылкой на источники, задействованные в следствии, сообщает, что уже известно о нескольких подозреваемых. Их количество не называют, лишь отмечают, что они долго следили за Кузьминовым, изучали его распорядок дня и получили доступ к камерам в гараже, где он парковался. Исполнителей убийства источники в полиции назвали специалистами.

Смерть российского пилота Кузьминова

Российский летчик, перешедший на сторону Украины и пригнавший вертолет Ми-8 с кучей секретных документов, был жестоко расстрелян в Испании. Сдать его местонахождение мог близкий человек. Разведка уже сделала заявление, к тому же всплыли новые подробности побега Максима Кузьминова от Путина.

Все подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

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