Застрелили и привязали к кровати: в США произошло жуткое убийство матери и 8-летней девочки

Застрелили и привязали к кровати: в США произошло жуткое убийство матери и 8-летней девочки

Полиция еще не нашла убийцу, но считает, что мать преследовали.

На севере Сент-Луис-Сити (США) восьмилетнюю девочку и ее маму нашли мертвыми в доме, где они жили, привязанными к кровати. Мать и дочь застрелили.

Об этом пишет Metro.

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Полиция обнаружила 27-летнюю Терри Бэнкхед и ее дочь второклассницу умершими около 15:00 после того, как женщина ушла домой на оздоровление. Полиция считает, что подозреваемые специально преследовали Банкхед.

Известно, что Терри была сертифицированным помощником медсестры, девочка была ее единственным ребенком.

"Она была очень любящей, чуткой, доброй и преданной. Я в шоке, что это произошло", — сказала двоюродная сестра Бэнкхед Шагрегрия Браун.

Браун добавила, что в это "очень трудно поверить". Она выразила надежду, что убийца "чувствует себя настолько плохо, что сразу же сдатся".

"Моя двоюродная сестра очень интересовалась своей дочерью. Она пошла на работу, вернулась домой и занялась своим делом", — сказала Шеннон Джексон.

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Местных, которые владеют какой-либо информацией, призывают поделиться ею. Другие, тем временем, опасаются из-за инцидента и считают, что им нужно переехать из города.

"Я прошу сообщество помочь полицейскому управлению в этом расследовании, чтобы мы могли привлечь к ответственности всех и каждого в этой трагической ситуации", — сказал начальник полиции Джон Хейден.

По данным полицейского управления, в этом году в Сент-Луис-Сити были убиты 11 детей в возрасте до 17 лет.

Напомним, праздник превратился в трагедию в США, когда в день рождения Сабрины Дуниган произошел пожар и все ее пятеро детей в возрасте до 10 лет погибли.

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