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Застрелили на глазах у мужа и детей: талибы в Афганистане убили беременную женщину-полицейского

Застрелили на глазах у мужа и детей: талибы в Афганистане убили беременную женщину-полицейского

Associated Press

В свою очередь "Талибан" сообщил журналистам, что не причастен к убийству. Боевики заверили, что расследуют инцидент.

Боевики "Талибана" в Афганистане застрелили женщину-полицейского, которая была на восьмом месяце беременности.

Об этом сообщает ВВС.

Женщину по имени Бена Негара убили в своем доме на глазах у ее мужа и детей. Инцидент произошел в городе Фирозко, центре афганской провинции Гор.

© ВВС
ВВС

В свою очередь "Талибан" сообщил журналистам, что не причастен к убийству. Боевики заверили, что расследуют инцидент.

Представитель группировки Забиулла Моджахед сказал: "Мы знаем об инциденте, и я подчеркиваю, что талибы не убивали ее, наше расследование продолжается".

Негара работала в местной тюрьме. По словам родственников, трое вооруженных людей прибыли к ее дому в субботу и обыскали его, прежде чем связать членов семьи и убить женщину. Злоумышленники разговаривали на арабском.

Вчера, 4 сентября, талибы разогнали женскую демонстрацию в Кабуле. Боевики применили слезоточивый газ к активисткам.

Ранее Папа Римский призвал страны мира принимать афганских беженцев.

Напомним

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