Застрелили на глазах у мужа и детей: талибы в Афганистане убили беременную женщину-полицейского

В свою очередь "Талибан" сообщил журналистам, что не причастен к убийству. Боевики заверили, что расследуют инцидент.
Боевики "Талибана" в Афганистане застрелили женщину-полицейского, которая была на восьмом месяце беременности.
Об этом сообщает ВВС.
Женщину по имени Бена Негара убили в своем доме на глазах у ее мужа и детей. Инцидент произошел в городе Фирозко, центре афганской провинции Гор.
В свою очередь "Талибан" сообщил журналистам, что не причастен к убийству. Боевики заверили, что расследуют инцидент.
Представитель группировки Забиулла Моджахед сказал: "Мы знаем об инциденте, и я подчеркиваю, что талибы не убивали ее, наше расследование продолжается".
Негара работала в местной тюрьме. По словам родственников, трое вооруженных людей прибыли к ее дому в субботу и обыскали его, прежде чем связать членов семьи и убить женщину. Злоумышленники разговаривали на арабском.
Вчера, 4 сентября, талибы разогнали женскую демонстрацию в Кабуле. Боевики применили слезоточивый газ к активисткам.
Ранее Папа Римский призвал страны мира принимать афганских беженцев.
Напомним
- В афганской провинции Панджшер — единственной, которая не покорилась талибам, бойцы сопротивления убили десятки исламистов, когда террористы начали штурм их горной крепости.
- Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана — из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 тыс. человек. В то же время в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США.
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