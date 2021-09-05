Застрелили на глазах у мужа и детей: талибы в Афганистане убили беременную женщину-полицейского

Застрелили на глазах у мужа и детей: талибы в Афганистане убили беременную женщину-полицейского

В свою очередь "Талибан" сообщил журналистам, что не причастен к убийству. Боевики заверили, что расследуют инцидент.

Боевики "Талибана" в Афганистане застрелили женщину-полицейского, которая была на восьмом месяце беременности.

Об этом сообщает ВВС.

Женщину по имени Бена Негара убили в своем доме на глазах у ее мужа и детей. Инцидент произошел в городе Фирозко, центре афганской провинции Гор.

ВВС

В свою очередь "Талибан" сообщил журналистам, что не причастен к убийству. Боевики заверили, что расследуют инцидент.

Представитель группировки Забиулла Моджахед сказал: "Мы знаем об инциденте, и я подчеркиваю, что талибы не убивали ее, наше расследование продолжается".

Негара работала в местной тюрьме. По словам родственников, трое вооруженных людей прибыли к ее дому в субботу и обыскали его, прежде чем связать членов семьи и убить женщину. Злоумышленники разговаривали на арабском.

Вчера, 4 сентября, талибы разогнали женскую демонстрацию в Кабуле. Боевики применили слезоточивый газ к активисткам.

Ранее Папа Римский призвал страны мира принимать афганских беженцев.

Напомним

В афганской провинции Панджшер — единственной, которая не покорилась талибам, бойцы сопротивления убили десятки исламистов, когда террористы начали штурм их горной крепости.

когда террористы начали штурм их горной крепости. Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана — из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 тыс. человек. В то же время в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США.

— из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 тыс. человек. В то же время в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США. Спецназовец эксклюзивно для ТСН рассказал об уникальной спасательной операции в Афганистане.

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