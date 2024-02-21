"Застрелился, чтобы хайпануть": российская пропагандистка цинично прокомментировала смерть военного РФ

В России никогда не уважали смерть своих солдат, но там вышли на совершенно новый уровень.

Российская пропагандистка Юлия Витязева обвинила российского военнослужащего Андрея Морозова в том, что он покончил с собой ради хайпа. Кремлевская подстилка считает, что самоубийство – это слабость.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

"Молчи и воюй, а потом – умирай!"

Согласно логике пропагандистки, погибать при российском диктаторе Владимире Путине в бессодержательной и кровавой войне против Украины – это сила. Безумная убеждена, что Морозов не должен был впутывать других, ему следовало просто "молча повеситься на вожжах на конюшне". Мол, оккупант совершил провокацию так же как и умерший по неизвестным причинам в российской тюрьме российский оппозиционер Алексей Навальный.

Пост пропагадистки Витязевой

"Хочешь справедливости? Добивайся ее! Хочешь победы? Воюй! Хочешь борьбы? Борися! Болеешь? Лечись и иди дальше. Самоубийство – грех, слабость и поражение", – пишет та, которая одна из первых затравила российского военного за правду.

Как замечает Бутусов, обвинить усопшего в желании хайпануть – такой вершины цинизма российская пропаганда еще не знала.

"Современные россияне превратились в людей без всяких моральных устоев и даже без уважения даже до смерти своих солдат. Молча умирайте за Путина, холопы, покрикивай дамы", — подытожил он.

Напомним, российский оккупант и пропагандист Андрей Морозов с позывным "Мурз" застрелился после травли из-за обнародования реальных потерь армии РФ в Авдеевке Донецкой области. Он оставил прощальный пост в своем телеграм-канале, объяснив причины своего поступка. По словам оккупанта, его заставили удалить пост о количестве павших россиян в "отвоеванном" городе.

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