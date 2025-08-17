Застряла: женщина погибла в боксе для пожертвований

Гибель женщины в благотворительном боксе с одеждой / © Credits

В США, в городе Линкольн (штат Небраска), умерла женщина — она застряла в благотворительном боксе и задохнулась.

Об этом сообщает 1011now со ссылкой на информацию полиции.

Местная жительница Диана Борисенко скончалась в больнице после частично застрявшей в боксе для пожертвований.

Фото: 1011now

В полиции предполагают, что сначала ее левая рука слишком глубоко застряла в ящике. После этого жертва оказалась в ловушке.

Конструкция дверцы бокса была такой, что чем глубже женщина продвигалась внутрь, тем сильнее они прижимали ее тело. Это и привело к удушению.

Правоохранителям удалось открыть бокс и вытащить женщину. Медики на месте оказали ей первую помощь, а затем доставили в местную больницу, где она, к сожалению, скончалась. Пока неизвестно, сколько времени Диана провела в ловушке.

Лейтенант полиции также сообщил, что этот благотворительный бокс был установлен несанкционированно, и его уже убрали с места происшествия.

