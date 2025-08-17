- Дата публикации
Застряла: женщина погибла в боксе для пожертвований
44-летняя Диана Борисенко погибла, попав в ловушку в боксе для одежды.
В США, в городе Линкольн (штат Небраска), умерла женщина — она застряла в благотворительном боксе и задохнулась.
Об этом сообщает 1011now со ссылкой на информацию полиции.
Местная жительница Диана Борисенко скончалась в больнице после частично застрявшей в боксе для пожертвований.
В полиции предполагают, что сначала ее левая рука слишком глубоко застряла в ящике. После этого жертва оказалась в ловушке.
Конструкция дверцы бокса была такой, что чем глубже женщина продвигалась внутрь, тем сильнее они прижимали ее тело. Это и привело к удушению.
Правоохранителям удалось открыть бокс и вытащить женщину. Медики на месте оказали ей первую помощь, а затем доставили в местную больницу, где она, к сожалению, скончалась. Пока неизвестно, сколько времени Диана провела в ловушке.
Лейтенант полиции также сообщил, что этот благотворительный бокс был установлен несанкционированно, и его уже убрали с места происшествия.
