ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
455
Время на прочтение
1 мин

Застряла: женщина погибла в боксе для пожертвований

44-летняя Диана Борисенко погибла, попав в ловушку в боксе для одежды.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Застряла: женщина погибла в боксе для пожертвований

Гибель женщины в благотворительном боксе с одеждой / © Credits

В США, в городе Линкольн (штат Небраска), умерла женщина — она застряла в благотворительном боксе и задохнулась.

Об этом сообщает 1011now со ссылкой на информацию полиции.

Местная жительница Диана Борисенко скончалась в больнице после частично застрявшей в боксе для пожертвований.

Фото: 1011now

Фото: 1011now

В полиции предполагают, что сначала ее левая рука слишком глубоко застряла в ящике. После этого жертва оказалась в ловушке.

Конструкция дверцы бокса была такой, что чем глубже женщина продвигалась внутрь, тем сильнее они прижимали ее тело. Это и привело к удушению.

Правоохранителям удалось открыть бокс и вытащить женщину. Медики на месте оказали ей первую помощь, а затем доставили в местную больницу, где она, к сожалению, скончалась. Пока неизвестно, сколько времени Диана провела в ловушке.

Лейтенант полиции также сообщил, что этот благотворительный бокс был установлен несанкционированно, и его уже убрали с места происшествия.

Напомним, в Украине, на Буковине спасатели извлекли тела трех мужчин из колодца. По предварительной информации, мужчины спустились ко дну колодца в частном домохозяйстве и больше не поднялись на поверхность.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie