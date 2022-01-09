"Застрявшие" в Алматы украинцы до сих пор не вылетели в Киев: МИД ищет альтернативные пути их "эвакуации"

"Застрявшие" в Алматы украинцы до сих пор не вылетели в Киев: МИД ищет альтернативные пути их "эвакуации"

В Алматы сейчас находятся 116 украинцев, которые не могут вылететь в Киев.

В Казахстане погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых протестов нет. Впрочем, группа украинцев "застряла" в охваченной протестами стране, больше всего наших граждан – в Алматы.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Также читайте В Казахстане джазмена из Кыргызстана выдали за террориста (видео)

Как отмечается, сейчас больше украинцев, которые из-за отмененных авиарейсов не могут покинуть Казахстан, в Алматы — 116. Украинское посольство оказывает консульскую помощь гражданам, уточнил Николенко.

"Все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания. Угрозы их жизни или безопасности нет. Посольство поддерживает со всеми пассажирами постоянную связь и будет информировать их о дальнейших шагах", — сообщили в МИД.

По предварительной информации, 9 января планируется возобновление регулярных авиарейсов по маршруту "Нур-Сулатан – Киев". В МИД говорят, что ввиду беспорядков, сейчас самым безопасным вариантом для украинцев является оставаться в местах их временного проживания.

Украинские дипломаты взаимодействуют с правительствами иностранных государств, граждане которых тоже не могут покинуть Казахстан. Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил дипломатам проработать альтернативные пути выезда украинцев из Казахстана в случае существенных задержек возобновления регулярного авиасообщения.

Также читайте Пуля попала в голову: в Алматы во время беспорядков погибла четырехлетняя девочка

"К этой работе присоединились все украинские посольства в регионе. В то же время, главной предпосылкой любых дальнейших мер является стабилизация ситуации безопасности", — подытожил Николенко.

Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на сжиженный газ. На фоне протестов в Казахстане Токаев отправил в отставку правительство и занял должность единоличного главы Совбеза, которую до этого занимал экс-президент Нурсултан Назарбаев.

Как сообщалось, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".

Читайте также: