Засунул руку прямо в грудную клетку: как медик спас полицейского во время теракта в Кракове

Кровавая стрельба в центре Кракова / © Associated Press

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В центре Кракова 7 ноября мужчина устроил стрельбу. Двое полицейских открыли огонь. Оба получили тяжелые ранения, но остановили нападающего. Врач, случайно оказавшийся поблизости, сунул руку прямо в простреленную грудную клетку одного из правоохранителей, чтобы остановить кровотечение.

Об этом пишет Bild.

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В результате теракта погибли несколько человек — британец, поляк, три польки и австрийка. Оба раненых полицейских уже пришли в сознание.

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Их спасители – хирурги доктор Матеуш Вердак и профессор Михал Пендзивятр. 7 ноября они сидели в ресторане в Старом городе, когда нападавший начал стрельбу.

Точные обстоятельства нападения пока не ясны. По данным следователей, днем около 15 часов мужчина начал беспорядочно стрелять по людям из своего автомобиля. Поблизости был ресторан, в котором сидели оба медика. Они заметили, что террорист стреляет в патрульных полицейских Якуба Кулика и Артура Мораньского.

Несмотря на тяжелые травмы, полицейские остановили убийцу. Старший вахмистр Кулик получил три шаровых ранения, в частности, легкое. Доктор Матеуш Вердак и профессор Михал Пендзивятр не сомневались ни секунды.

Пендзивятр рассказывает о своем коллеге: «Если выразиться просто: он затолкал все перевязочные материалы в грудную клетку полицейского и засунул туда свои руки».

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Пендивятр уехал вместе с пострадавшим в больницу и провел экстренную операцию. Представитель Малопольского воеводства сообщил утром 8 ноября, что операции прошли успешно.

После теракта следователи обнаружили в квартире нападающего еще три тела. Вероятно, это родители и сестра стрелка. Какие мотивы стоят за нападением, следствию еще предстоит выяснить.

Что известно о стрельбе

В Польше вооруженный мужчина, вероятно, под влиянием ультраправой идеологии устроил стрельбу на главной площади города Кракова. Полиция открыла огонь и арестовала его.

В результате нападения в центре города погибли четыре женщины и двое мужчин. Еще семнадцать человек, в том числе, двое полицейских и нападающий, получили ранения.

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Премьер-министр Дональд Туск заявил, что тела двух женщин и одного мужчины были найдены в доме стрелка в Островеке-Свентокшиском, чуть менее 200 километров севернее Кракова. Для осмотра дома стрелка использовал дрон из-за потенциальных угроз безопасности.

Сам нападающий перенес несколько операций. Впоследствии стало известно, что он умер в больнице от полученных ранений. Известно, что огонь открыл 24-летний Михал Оксинский.

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