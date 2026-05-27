Засыпает на мероприятиях, кровоподтеки и отеки: врачи серьезно напуганы состоянием Трампа

Состояние здоровья Дональда Трампа / © Associated Press

Медицинские аналитики вновь обратили внимание на состояние здоровья Дональда Трампа. Они предупреждают, что президент США обладает небывалой сонливостью и моментами внезапного засыпания, в частности, во время важных событий или государственных приемов.

Состояние здоровья Трампа: что говорят медицинские аналитики

В сети среди американцев распространяется репортаж о внезапной сонливости Трампа. Медицинский аналитик рассказал, что такое состояние президента США на самом деле тревожно. Все это противоречит тому, что говорят в Белом доме.

26 мая в эфире перед поездкой Трампа на профилактическое обследование обсуждали состояние президента США — в частности, его сонливость, отеки, кровоподтеки на руках и кровяные пятна на шее. Этот репортаж получил большую огласку, а в Белом доме его резко раскритиковали.

Доктор Джонатан Райнер, по специальности кардиолог и когда-то работник Белого дома, поделился, что Белый дом — непрозрачен в вопросе здоровья президента США.

«У президента сильная дневная сонливость. Он очень часто засыпает. Он неоднократно засыпал в Овальном кабинете, когда люди с ним разговаривали. А хроническая бессонница — это тяжелое заболевание. Оно может привести к увеличению риска деменции, снижению когнитивных функций у пожилых людей», — добавил врач.

Трампа замечали с закрытыми глазами во время брифинга Национальной гвардии в марте, а также в ноябре 2025 года на брифинге о ценах на лекарства. Вероятно, он засыпал на короткое время.

«Итак, это настоящая проблема, и президент, похоже, испытывает трудности с тем, чтобы не заснуть в течение дня», — продолжил Райнер.

Врач указывает и другие проблемы Трампа, о которых умалчивают в Белом доме. В частности, постоянные синяки на руках, отеки лодыжек, красные пятна на шее.

Заявления Белого дома об «энергичных рукопожатиях» не вызывают доверия у врачей.

Консервативный подкастер Мегин Келли тоже прокомментировала состояние Трампа. Ее мнение разлетелось в Сети:

«Мне нравится, как Трамп время от времени засыпает, видимо, из-за какой-то тайной, страшной медицинской проблемы (очевидно, они повышают уровень его пригодности к работе). Возможно, он просто мало спит ночью, а эти события… какие-то длинные/сухие/не такие уж блестящие?», — отстояла позицию Белого дома блогер.

Со всем тем американцы все больше беспокоятся состоянием своего президента, о чем свидетельствуют регулярные результаты опросов.

Что известно о состоянии здоровья Дональда Трампа — последние новости

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп официально выписался из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида после успешного планового осмотра, который длился шесть месяцев.

В своей социальной сети Truth Social политик поблагодарил персонал больницы и заверил, что проверка прошла безупречно. Администрация Белого дома подтвердила, что визит был исключительно профилактической мерой, включавшей стандартную медицинскую и стоматологическую оценку.

Официальный врач Белого дома доктор Шон Барбабелла заявил, что 79-летний президент находится в «отличной форме» и полностью готов к исполнению обязанностей. По словам врача, комплексное обследование за октябрь 2025 показало сильные физические, кардиологические и неврологические показатели, а «кардиологический возраст» Трампа соответствует 65 годам.

Кроме того, благодаря активному образу жизни американскому лидеру удалось сбросить около девяти килограммов по сравнению с 2020 годом, добавили в Белом доме.

Однако у бывших врачей Белого дома есть совсем другие предположения. Они жалуются на отсутствие прозрачности в вопросах здоровья Трампа, который с момента вступления в должность в январе 2025 года уже третий раз за последние 13 месяцев обратился за медицинской помощью.

В частности, экс-врач Джеффри Кульман призвал президента пройти когнитивные обследования, а бывший кардиолог Джонатан Райнер раскритиковал Белый дом за сокрытие информации. Публичные дискуссии вокруг состояния лидера США также подогреваются после последних выступлений, где Трамп был с отечными лодыжками, сонливостью, а также синяками и красными пятнами на коже.

На фоне этих событий общественное доверие к здоровью президента снижается. Согласно недавнему опросу Washington Post, ABC News и Ipsos, только 44% американцев считают Дональда Трампа пригодным для выполнения обязанностей главнокомандующего, а 40% респондентов уверены в должной остроте его умственных способностей.

