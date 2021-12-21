Засыпает снегом и заливает дождем: Турция страдает от непогоды

Осадки не прекратятся до конца недели.

От непогоды страдает Турция: часть страны засыпает снегом, а другую – заливает дождями.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 21 декабря.

Южные провинции Турции накрыло половодье. Под воду ушло сразу несколько населенных пунктов. Дороги превратились в обильные потоки, смывающие все на своем пути. Не устояли и два моста.

На востоке Турции не утихают мощные снегопады. Больше всего досталось провинции Муш. Там более 60 населённых пунктов фактически отрезаны от мира, в регионе перебои с электричеством. На дорогах из-за метели застряли десятки машин. По прогнозам синоптиков, будет снижать по крайней мере до конца недели.

Засыпает снегом и заливает дождями – от непогоды страдает Турция

Как сообщалось, зимний шторм "Кармель" принес в Грецию первый снег и мороз. Кое-где температура опустилась до -6. Горные городки замело снегом, закрыли несколько дорог. Перекрыли также доступ к нескольким популярным среди местных вершин.

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