Засыпает снегом и заливает дождем: Турция страдает от непогоды

Осадки не прекратятся до конца недели.
От непогоды страдает Турция: часть страны засыпает снегом, а другую – заливает дождями.
Об этом рассказали в ТСН. Ранок 21 декабря.
Южные провинции Турции накрыло половодье. Под воду ушло сразу несколько населенных пунктов. Дороги превратились в обильные потоки, смывающие все на своем пути. Не устояли и два моста.
На востоке Турции не утихают мощные снегопады. Больше всего досталось провинции Муш. Там более 60 населённых пунктов фактически отрезаны от мира, в регионе перебои с электричеством. На дорогах из-за метели застряли десятки машин. По прогнозам синоптиков, будет снижать по крайней мере до конца недели.
Как сообщалось, зимний шторм "Кармель" принес в Грецию первый снег и мороз. Кое-где температура опустилась до -6. Горные городки замело снегом, закрыли несколько дорог. Перекрыли также доступ к нескольким популярным среди местных вершин.
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