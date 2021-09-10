Засыпал труп кошачьим наполнителем: австриец более года прятал тело матери в подвале ради пенсии

Засыпал труп кошачьим наполнителем: австриец более года прятал тело матери в подвале ради пенсии

За более чем год мужчина незаконно получил €50 тысяч пенсии матери.

В Австрии мужчина более года прятал мумифицированное тело своей матери в подвале, продолжая получать ее пенсионные выплаты.

Об этом со ссылкой на ORF сообщает ВВС.

По предварительным данным, 89-летняя жительница Тироля, у которой была деменция, умерла естественной смертью в июне прошлого года. Тогда сын пенсионерки поместил ее тело в подвал и замаскировал запах благодаря пакетам со льдом и бинтам.

Также читайте Посыпала солью и врала родным: в Одесской области женщина 5 месяцев жила с телом матери ради пенсии

Впоследствии подозреваемый засыпал труп наполнителем для кошачьего туалета. Своему брату он заявил, что мать находится в больнице и никого не узнает.

Известно, что у мужчины не было другого дохода. Австриец объяснил правоохранителям, что после смерти матери выплаты прекратились бы и он не смог бы позволить себе похоронить женщину или содержать дом, который они поделили.

О преступлении стало известно после того, как подозреваемый отказал почтальону во встрече с получательницей пенсии. По данным полиции, мужчина мог незаконно получить выплаты в размере около 50 тысяч евро.

Также читайте Присыпал тела солью: в Харькове мужчина неделю прятал мертвых родителей

Как сообщалось, 60-летняя жительница Одесской области почти пять месяцев жила с телом матери в доме. Пенсионерка успела получить шесть тысяч гривен материнской пенсии.

Ранее на Буковине женщина полгода скрывала смерть матери, чтобы получать ее пенсию.

А в Харькове нашли мертвыми пожилых мужчину и женщину. Как выяснилось, тела пенсионеров неделю прятал их сын, который хотел покончить с собой.

Жительница Одесской области почти 5 месяцев скрывала смерть матери ради пенсии

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку