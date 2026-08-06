Затмение ударит по энергосистеме Европы: останутся ли потребители без света

Солнечное затмение (иллюстративное фото) / © pexels.com

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Солнечное затмение 12 августа повлечет за собой кратковременное, но резкое сокращение производства электроэнергии на солнечных станциях в Европе. В то же время, перебоев со светом для потребителей во Франции не ожидают.

Об этом сообщил оператор французской высоковольтной сети RTE, пишет Le Figaro.

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Затмение будет продолжаться примерно с 19:30 до 21:30. В некоторых районах Франции Луна закроет до 99% солнечного диска, а на севере Испании затмение будет полным.

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Из-за быстрого уменьшения, а затем восстановления солнечного света объемы генерации фотоэлектрических систем будут резко колебаться. Это создаст дополнительную нагрузку для операторов сетей, постоянно поддерживающих баланс между производством и потреблением электроэнергии.

По оценкам RTE, на пике затмения солнечная генерация в Европе сократится почти на 9700 МВт. Это примерно 3,7% от установленной мощности солнечной энергетики ЕС.

Во Франции в ясную погоду производство солнечной электроэнергии может уменьшиться примерно на 1800 МВт, что соответствует около 3% общей генерации страны.

Наибольшее падение ожидается в Германии – около 3300 МВт – и Испании, где потери могут составить примерно 3000 МВт.

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Будут ли отключения света

В RTE заверили, что затмение не повлияет на электроснабжение французских потребителей. В стране достаточно других генерирующих мощностей, а явление произойдет в конце дня, когда пик производства солнечной энергии уже пройдет.

За ситуацией будет следить Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E.

Развитие солнечной энергетики заставило операторов учитывать затмение при управлении энергосистемами. Во время затмения в 1999 году общая мощность фотоэлектрических установок в мире составила всего около 1 ГВт. В настоящее время только во Франции она превышает 30 ГВт.

Подобное испытание европейской энергосистемы уже проходило 20 марта 2015 года. Тогда солнечная генерация во Франции сократилась примерно на 2000 МВт, а в Европе в целом — на 35 ГВт. Благодаря подготовке и координации между операторами сетей перебоев удалось избежать.

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Солнечное затмение 12 августа: что известно

В среду, 12 августа 2026 года, над Европой произойдет полное солнечное затмение – первое такого масштаба с 1999 года. Украина не попадет в полосу полной фазы, однако в западных областях можно будет наблюдать частичное затмение.

Лучшие условия ожидаются на западе страны в ясную погоду и открытый горизонт. Солнце в это время будет находиться низко над закатом.

По данным NASA, полоса полного затмения пройдет над Гренландией, Исландией, Атлантическим океаном, севером Испании и небольшой частью Португалии. В большинстве стран Европы затмение будет лишь частичным.

Полная фаза наступает, когда Луна полностью закрывает солнечный диск. Увидеть ее можно только в узкой полосе лунной тени.

Для большинства наблюдателей полное затмение будет продолжаться менее двух минут, а вблизи центра полосы — до двух с половиной минут.

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