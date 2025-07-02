Затерянная Атлантида: археолог совершил открытие, проливающее свет на тайну истории

Потерянная Атлантида

Реклама

Ученый описал развитую цивилизацию, строившую величественные храмы и массивные портовые стены, прежде чем быть поглощенной морем более 11 600 лет назад. Теперь он считает, что нашел Атлантиду всего в двух милях от побережья Кадиса, Испания.

Об этом Daily Mail рассказал археолог Майкл Доннелан.

Уникальное открытие ученого

Хотя многие ученые отвергают Атлантиду как чистый миф, Майкл Доннеллан сказал, что потерянный город реален, и у него есть подводные кадры, чтобы это доказать. Сенсационное заявление он сделал в прошлом месяце на Космическом саммите, конференции в Северной Каролине, посвященной альтернативной истории, где представил свой документальный фильм.

Реклама

Доннеллан провел восемь лет, исследуя побережье Кадиса с помощью сонара и лидера. В конце концов он обнаружил длинные линейные структуры, отчеканенные на дне океана, которые образовали серию огромных концентрических круговых стен.

Больше всего повреждений наружная стена — будто ее ударило мощное надвигающееся с моря цунами. Вторая и третья стены были полностью смещены, а сканирование показало, что они разделены на две части.

Между стенами располагались искусно вырезанные каналы, а в центре — прямоугольные руины, перекликающиеся с описанием храма Посейдона Платоном. Это образует то, что считает столицей Атлантиды.

В произведениях Платона описана развитая цивилизация, которая строила величественные храмы и мощные портовые стенки, до того как быть поглощенной морем более 11 600 лет назад

Реклама

«Мы называем это великой древней атлантической культурой, в это гораздо легче поверить. Я думаю, что это путь к тому, чтобы люди постепенно со временем начали воспринимать слово „Атлантида“ гораздо серьезнее», — сказал ученый.

В сценах из документального фильма Доннеллан и его команда погружаются в мутные воды и быстро сталкиваются лицом к лицу с первой стеной. Он описал погруженное сооружение как имеющее острые прямые углы, плоские поверхности и равномерную ширину, составляющую несколько футов толщиной.

По словам археолога, это буквально отвечает всему, о чем писал Платон. Оно пришло из-за проливов в регионе, известном грекам 2400 лет назад как Гадес. Мы прекрасно знаем и поныне, что Гадес — это современный Кадис, старейший город в Западной Европе.

История Платона об Атлантиде упоминается преимущественно в «Тимее» и «Критии», написанных около 360 года до нашей эры. Он описывает мощное островное государство, расположенное за Геракловыми столбами, древним названием Гибралтарского пролива, в Атлантическом океане напротив Средиземного моря.

Реклама

В «Критии» Платон пишет, что Атлас, первый царь Атлантиды, правил вместе со своим братом-близнецом Гадейром. Вместе они разделили территорию острова, контролируя землю, богатую ресурсами, дворцовую архитектуру и сложную сеть каналов и гаваней.

Массивные сооружения были найдены примерно в 65 футах под поверхностью. Команда также обнаружила длинные, линейные постройки, отчеканенные на дне океана. Но, как свидетельствует легенда, атланты стали жадными и коррумпированными, поэтому боги наказали их. Платон писал, что весь остров был стерт с лица земли мощным землетрясением и наводнением, исчезнув под волнами.

Археолог признает, что историки не знают, что привело к этим ужасным событиям, но указал на идею Младшего Дриаса, противоречивого периода, который, как считается, закончился около 11 600 года до нашей эры.

В ходе 20 погружений Доннеллан и его команда обнаружили еще более убедительные подсказки: меньшие стены, разрушившиеся на морском дне, прорубленные каналы и разбросанные глыбы, которые, по его мнению, были выброшены с места их первоначального строительства. Экипаж наткнулся на огромные камни, примерно вдвое меньше по размеру с небольшой автомобиль, который был идеально прямоугольным.

Реклама

«Существует множество артефактов, соответствующих древнему мегаполису. Однако стиль строительства точно не римский и не венецианский. И на таком расстоянии и глубине это сделало бы это место постарше», — сказал Доннеллан.

По Платону, Атлантида имела 3000 стадий в длину и 2000 стадий в ширину, равную 341 мили на 227 миль — примерно размером с Неваду.

Доннеллан просканировал всего одну четверть всего города, обнаружив, что их открытие точно соответствует давним измерениям. Вблизи верхнего акрополя сканирование фиксирует остатки отдельных построек, близких к зданиям. Но в центре ученый заметил прямоугольное образование массивных размеров, идеально ориентированное по отношению к сторонам мира.

Платон описывает Атлантиду как геометрически спланированный город с концентрическими кругами земли и воды, сосредоточенными вокруг центрального акрополя. Он также отмечает, что центральная равнина была прямоугольной и в основном прямой и продолговатой по форме, а ориентировалась она с севера на юг.

Реклама

Ранее мы писали, что учеными продолжается исследование древнего города, основанного Александром Македонским. Город был найден на глубине 50 метров в начале 21 века у берегов Египта. Греки называли его Гераклионом, египтяне — Тонисом. Город стал считаться легендой после ухода под воду 1200 лет назад.

Постепенно ученые, шаг за шагом, узнают все больше об этом таинственном городе. Оно окутано легендами, связанными с Троей, красавицей Еленой и ее любимым Парисом.

Впрочем, до сих пор не обнаружено, что же привело к исчезновению Тонис-Гераклиона под водой. Ученые выдвигают несколько версий, среди которых землетрясение, повышение уровня воды и оползень.