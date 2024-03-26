"Заткнитесь": Соловьев набросился на жителей Белгорода, жалующихся на обстрелы

Российский пропагандист Владимир Соловьев назвал жителей Белгорода, жалующихся на обстрелы в городе "тварями".

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский на своем YouTube канале.

Журналист опубликовал фрагмент ролика из эфира ток-шоу Соловьева, в котором тот, по словам Казанского, набросился на жителей Белгорода и потребовал, чтобы те не жаловались на обстрелы.

"Пошло большое количество разных тварей, притворяемых блогерами, которые говорили: "Вот, федеральные власти забыли Белгород, помогите людям! У людей ничего нет, это ужас, люди чувствуют себя брошенными, как вы можете! Пока Москва гуляет, Белгород погибает". Вся эта мерзкая истерика..." — сказал Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1".

"Поэтому всем тем, кто пытается сказать, что федералы бросили: заткнитесь, твари", — подчеркнул Соловьев.

Жители Белгорода в комментариях под роликом Соловьева начали приглашать его переехать в Белгород.

Ранее сообщалось, что РФ срочно перебрасывает силы с фронта для защиты Белгорода.

Ночью 26 марта взрывы прогремели в Белгороде и районе. Как сообщил губернатор региона Гладков, якобы сработала ПВО и уничтожила 13 воздушных целей.

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