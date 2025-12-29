Грузовое судно "Урса Мейджор" с выключенными двигателями и креном на правый борт на фотографии, сделанной спасательными службами / © Фото из открытых источников

Загадочное затопление российского грузового судна “Ursa Major” в 60 морских милях от Картахены год назад вызвало волну теорий заговора на фоне войны в Украине и глобальной борьбы за власть между государствами. Расследование испанских властей обнаружило, что реальность была намного сложнее: судно перевозило два ядерных реактора, предназначенных для Северной Кореи.

По официальной версии, которую получило издание LA VERDAD, инцидент произошел после трех взрывов в машинном отделении, которые первоначально приписывали террористическому акту. Однако следствие установило, что груз содержал корпуса двух ядерных реакторов ВМ-4СГ с трубами системы охлаждения и другими элементами, необходимыми для работы реакторов.

События перед затоплением

21 декабря центр морского контроля в Альмерии зафиксировал странные движения “Ursa Major”. На следующий день судно резко снизило скорость и изменило курс без видимой причины, что вызвало беспокойство диспетчеров. Судно перевозило 380 тонн мазута и дизельного горючего, а также 129 пустых контейнеров, детали для ледокола и два незадекларированных синих контейнера, которые оказались реакторами.

Спасательное судно "Сальвамар" берет на себя управление спасательной шлюпкой с потерпевшими вследствие аварии корабля / © Фото из открытых источников

Инцидент, вероятно, был спровоцирован подлодкой западной страны для предотвращения тайной доставки ядерных реакторов в Северную Корею. Российские вооруженные силы пытались уничтожить улики, но следы позволили испанским следователям составить официальную версию событий.

Спасательная операция

Капитан испанского судна Оскар Вильяр, руководствуясь международным правом, организовал спасательную операцию с участием буксира “Clara Campoamor”, скоростного катера “Salvamar Draco” и вертолета Helimer 205. Первые спасатели обнаружили, что судно сильно наклонилось на правый борт. 14 членов экипажа были спасены, двое пропали без вести.

Российские власти пытались взять контроль над спасательной операцией, ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву, а также критиковали Испанию за “инспекцию” судна.

Возможная причина затопления

Судя по повреждениям корпуса, затопление могло быть вызвано надкавитальной торпедой, бронебойная боеголовка которой не требует взрывчатки для потопления корабля. Такое оружие есть у РФ, Китая и некоторых стран НАТО.

Реакторы, которые перевозило судно, были предназначены для порта Расон в Северной Корее неподалеку от российской границы и Владивостока. Перевозка тяжелых компонентов требовала специальных кранов, что объясняет чрезвычайно длинный маршрут судна через Средиземное море.

Расследование показало, что инцидент объединил несколько сторон, скрытые грузы и геополитические интересы. Несмотря на затопление “Ursa Major”, ряд вопросов относительно деталей груза и операции до сих пор остаются без ответа.