Затонувший возле "Титаника" батискаф: последние минуты пассажиров перед погружением — NYT

Как провел последние минуты экипаж затонувшего батискафа "Титан", прежде чем погрузиться в глубины океана.

Береговая охрана США 23 июня сообщила, что все пассажиры батискафа "Титан" погибли мгновенно в результате взрыва, когда они погружались в океан для исследования 111-летних обломков "Титаника". Батискаф лишился связи с надводным судном в воскресенье, 18 июня.

Пассажиры глубоководного аппарата "Титан" отправились в путешествие на дно Атлантического океана с музыкой на мобильных телефонах и в полной темноте ради экономии электроэнергии.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на рассказ Кристин Давуд, жену и мать погибших в батискафе бизнесмена и их сына.

В последний раз, Кристин Давуд видела своего мужа и сына в День отца, утром 18 июня, она наблюдала за погружением "Титана" с корабля поддержки.

Ее 19-летний Сулеман имел при себе кубик "Рубика". У мужа был фотоаппарат Nikon, и он хотел зафиксировать морское дно через единственный иллюминатора "Титана".

"Это было доброе утро", — вспоминает Кристин Давуд.

Позже в то утро Кристин Давуд услышала, как кто-то сказал, что связь с "Титаном" потеряна. Команда, наблюдавшая за медленным спуском "Титана", заверили ее, если связь не возобновится через час, погружение прекратят – "Титан" сбросит баласт и вернется на поверхность.

Уже поздно вечером, по ее словам, кто-то сказал ей, что не знает, где "Титан" и что с его экипажем.

"Я тоже смотрела на океан, на случай, если я могла бы увидеть, как они всплывают на поверхность", — сказала она.

На борту "Титана" были:

48-летний Шахзада Давуд, британо-пакистанский бизнесмен из одной из самых богатых семей Пакистана, вице-голова Engro Corporation;

19-летний Сулеман Давуд, студент Стратклайдского университета;

77-летний Поль-Анри Наржеоле, французский ученый и мировой авторитет в области "Титаника", в 38-й раз погружавшийся к обломкам;

58-летний Хэмиш Хардинг, руководитель британской авиакомпании;

61-летний Стоктон Раш, основатель и исполнительный директор оператора батискафа OceanGate.

Согласовавшихся на погружение пассажиров называли "специалистами миссии", и компания OceanGate, руководившая экспедициями на подводном аппарате "Титан", попросила не называть их "клиентами", "туристами" или "пассажирами". Им раздали рубашки и куртки с их вышитыми именами и флагами их стран. На рукаве была нашивка с надписью "Titanic Survey Exploration Crew".

Последними сообщениями в соцсетях 58-летнего Хемиша Хардинга перед погружением были четыре фотографии, включая изображение подводного аппарата и изображение маленького белого флажка, на котором члены экспедиции подписали свои имена черным маркером.

На другой фотографии мистер Гардинга сидит, скрестив ноги, и улыбается. Он был одет в черно-зеленую куртку поверх рубашки в стиле регби, синие джинсы, носки на тему NASA и кроссовки. В сообщениях Хэмиш Хардинг подробно описал погодные условия, но сообщил, что группа готовилась спуститься на следующее утро около 4 часов.

"К тому времени у нас много подготовки и брифингов. Больше обновлений об экспедиции, если погода поспособствует", – это был его последний пост.

Как пишет NYT, туристам рекомендовали диету с низким содержанием "шлаков" за день до погружения и отказаться от кофе утром в день погружения. Также директор OceanGate Стоктон Раш советовал толстые носки и шапку, потому что на глубине холодно, и постараться не замочить ноги из-за конденсата, который собирается на полу.

Кристин Давуд сказала, что дайверам выдали костюмы OceanGate, непромокающие штаны, такую же оранжевую куртку, ботинки, спасательные жилеты и шлемы.

После всех приготовлений люк "Титана" был закрыт, команда, которая оставалась на вспомогательном корабле, закрутила болты для погружения.

"Титан обычно опускался со скоростью примерно 25 метров в минуту. Внутри батискафа дневной свет над головой медленно тускнел. А через несколько минут "Титан" погрузился на вечно темноту.

Напомним, береговая охрана США 28 июня 2023 года получила обломки и улики, обнаруженные на морском дне на месте крушения с аппаратом "Титан", а также вероятные останки экипажа.

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