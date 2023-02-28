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Затопление лодки с мигрантами в Италии: количество жертв возросло до более чем 60

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Затопление лодки с мигрантами в Италии: количество жертв возросло до более чем 60

В Италии разбилось судно с мигрантами / Фото: Associated Press

80 человек пережили кораблекрушение.

Число погибших в результате затопления лодки с мигрантами у южного итаийского побережья возросло до не менее 63 человек. Среди погибших – восемь детей. Еще десятки мигрантов, стремившихся добраться до Европы, пропали без вести. 80 человек выжили.

Власти южного города Кротоне попросили родственников предоставить описания и фотографии близких, чтобы помочь узнать погибших. Об этом сообщает Associated Press.

Представители ООН и организации "Врачи без границ" заявили, что многие жертвы были афганцами, пакистанцами, сирийцами и иракцами. Шестнадцати пакистанцам удалось пережить кораблекрушение, сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

В прошлом году афганцы были второй самой большой национальностью, искавшей убежища в ЕС, и все чаще убегали от гуманитарных и экономических проблем, возникших после захвата Талибаном в августе 2021 года.

Ранее мы сообщали, что, по предварительной информации, судно из-за шторма врезалось в камни, авария унесла десятки жизней. Пока точно не известно, откуда отправилась лодка.

Сейчас продолжается поисково-спасательная операция с применением двух кораблей, вертолета и автомобиля.

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Дата публикации
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