Затопление роскошной яхты близ Сицилии: есть ли шансы найти живыми пропавших без вести пассажиров

Среди пропавших без вести – британский миллиардер и его 18-летняя дочь.

У берегов итальянского острова Сицилия продолжается спасательно-поисковая операция после затопления роскошной яхты Bayesian, принадлежавшей супруге британского миллиардера Майка Линча. Водолазы пытаются добраться до кают яхты, где могли оказаться в ловушке шесть пассажиров яхты.

Об этом сообщают европейские СМИ.

По информации журналистов, яхта оказалась на глубине 49 метров после того, как в понедельник, 19 августа, попала в эпицентр сильного шторма и затонула. Несмотря на продолжение поисков, спасатели считают, что пропавших без вести шестерых пассажиров могло спасти только чудо, ведь после кораблекрушения уже прошло более 36 часов.

"Никогда не говорите никогда, но если посмотреть на ситуацию реально, то мы вряд ли найдем их живыми", — заметил представитель итальянской пограничной службы Винченцо Дзагарола.

Что известно о пассажирах затонувшей яхты

Известно, что на момент аварии на борту яхты находились 12 пассажиров и 10 членов экипажа. После трагедии 15 человек были спасены. Спасатели также обнаружили тело корабельного повара. Еще шесть человек до сих пор числятся пропавшими без вести, отмечает HuffPost.

Среди пропавших без вести — "британский Билл Гейтс", технологический предприниматель и миллиардер Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна.

В последние годы о Майке Линче в основном говорили в суде по делу о мошенничестве, связанном с продажей программного обеспечения Autonomy американской группе HP за 11 миллиардов долларов в 2011 году.

Его дочь Ханна только что сдала экзамены в средней школе и должна была изучать английскую литературу в Оксфорде.

Вместе с ними пропали супруги Блумеры. Джонатан Блумер – глава совета директоров Morgan Stanley International, подразделения американского инвестиционного банка. Его жена Энн Элизабет Джудит входила в совет директоров The Eve Appeal, благотворительной организации, поддерживающей исследование гинекологического рака.

Еще одна пропавшая семья – Крис Морвилл и его жена Неда. Морвилл является юристом престижной британской фирмы Clifford Chance, представлявшим интересы Майка Линча в суде.

По данным ряда британских СМИ, Майк Линч организовал круиз как празднование с членами своей семьи, некоторыми из своих сотрудников и адвокатами после того, как в июне он был оправдан по делу о мошенничестве в США.

Напомним, парусная яхта Bayesian покинула сицилийский порт Милаццо 14 августа и в последний раз появилась на радарах к востоку от Палермо в воскресенье вечером с навигационным статусом "на якоре".

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