Затопленные улицы и вырванные более 10 тысяч деревьев: на Китай обрушился мощный тайфун Ин-фа

Из зон опасности эвакуировали полтора миллиона человек.

Массовая эвакуация и сотни отмененных рейсов — на Китай обрушился мощный тайфун Ин-фа.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

От непогоды страдает восточное побережье страны. В Шанхае приостановили работу международных аэропортов, не работает железная дорога. Воды на улице вылилось по меньшей мере до колен, ветер, скорость которого достигала сотни километров в час, выкорчевал 10 тысяч деревьев. Однако сообщений о пострадавших пока нет.

Тайфун, хотя и должен потерять силу, дальше отправится на север страны. В то же время, центральный Китай все еще оправляется от последствий разрушительного наводнения, унесшего более шести десятков жизней.

Напомним, масштабные наводнения также накрыли Европу. В Британии после мощных ливней затопило столицу. От последствий нового наводнения приходит в себя Бельгия. От предыдущего потопа едва прошло 10 дней, как страну снова залило. Реки вышли из берегов. В Германии число погибших в результате масштабных наводнений возросло до 175. Из-за циклона Бернд Европу накрыли мощные ливни, в результате которых реки Западной Германии вышли из берегов и затопили населенные пункты сразу в нескольких регионах. От большой воды также страдают Австрия, Нидерланды, Франция и Швейцария. Мощные ливни наделали вреда в Чехии и Польше. Непогода добралась также в Италию — над Сицилией пронесся ураган.

Новости мира: на Китай обрушился мощный тайфун Ин-фа

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