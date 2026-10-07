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Затоплены сафари и непредсказуемые штормы: как Эль-Ниньо испортит погоду на популярных курортах
Эль-Ниньо уже влияет на глобальную погоду и может существенно изменить зимние путешествия.
Эль-Ниньо уже начал влиять на глобальную погоду и может существенно изменить планы туристов этой зимой. В разных регионах мира ожидают сильные дожди, засухи, волны зноя, наводнения и нестабильные снегопады.
Об этом пишет The Independent со ссылкой на прогнозы Всемирной метеорологической организации и климатических экспертов.
Генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло предупредила, что мир должен готовиться к потенциально сильному Эль-Ниньо, который может усугубить как засухи, так и ливни и повысить риск волн жары на суше и в океане.
По оценкам глобальных климатических центров, вероятность того, что явление сохранится к февралю 2027 г., приближается к 100%.
В британской метеослужбе нынешнее Эль-Ниньо назвали беспрецедентным по силе сигнала в прогнозах.
Что такое Эль-Ниньо
Эль-Ниньо — природное климатическое явление, связанное с необычно высокой температурой поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана.
Такое потепление может изменять погодные условия по всему миру, провоцируя наводнения, засухи, штормы, пожары и жару.
ВМО сообщало, что в июле индекс Niño 3.4 показал отклонение температуры поверхности моря примерно на +2 °C от нормы.
Ожидается, что нынешнее Эль-Ниньо достигнет пика в декабре 2026 года и может продолжаться до весны 2027-го.
Где погода может измениться больше всего
Наиболее ощутимые последствия прогнозируется в частях Индии, Южной и Восточной Азии, Африки, Южной Америки и западной части Тихого океана.
По словам ученой Национального центра атмосферных наук Иоаны Кольфеску, Эль-Ниньо обычно смещает зоны тропических осадков.
В результате в Индонезии и Австралии может быть сухее, в Восточной Африке и на побережье Перу значительно больше дождей, а в Южной Африке и Карибском регионе — засуха.
На юге США зима, напротив, может оказаться более влажной и штормовой.
Как это повлияет на туристов
В Восточной Африке сафари могут стать гораздо более дождливыми. Из-за обильных осадков в Кении и Танзании существует риск разлива рек и временной изоляции туристических лагерей.
В Южной Африке, Ботсване, Зимбабве, Намибии и южной Замбии ожидают более жаркую и сухую погоду.
В Карибском бассейне может быть меньше ураганов, однако главной проблемой станет недостаток осадков. Для туристов это может означать больше солнечных дней, но для местного населения и сельского хозяйства серьезные проблемы с водой.
В США последствия будут неоднородны. На горнолыжных курортах юга американского Запада может выпасть больше снега, чем обычно. В то же время, Калифорнии, юго-западу США и южным Скалистым горам прогнозируют больше дождей и штормов.
Где уже предупреждают туристов
В Эквадоре из-за ожидаемого Эль-Ниньо 2026-2027 годов объявили красный уровень опасности.
В Перу в конце 2026 и начале 2027 года ожидают сильные дожди, наводнения, оползни и селевые потоки. Они могут привести к закрытию дорог и перебоям в работе основных служб.
В Японии метеорологическое агентство сообщает, что условия Эль-Ниньо сохраняются с весны и, вероятно, продлятся по меньшей мере до зимы.
В Калифорнии власти уже объявили чрезвычайное положение, чтобы заранее подготовить ресурсы к возможному сезону сильных зимних штормов.
Что советуют путешественникам
Эксперты призывают туристов быть гибкими при планировании поездок.
По возможности следует покупать билеты с возможностью возврата или смены дат, внимательно проверять условия туристического страхования и следить за прогнозом погоды непосредственно перед поездкой.
Туристам также рекомендуют проверять маршруты круизов, особенно если засуха будет влиять на Панамский канал.
А тем, кто планирует дайвинг или снорклинг, следует учитывать повышенный риск обесцвечивания кораллов, в частности на Большом Барьерном рифе.