Затоплены улицы и метро: мощный шторм "Ида" принес в Нью-Йорке сильные ливни

. Власти Нью-Джерси и Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение.

Мощный тропический шторм "Ида" принес в американский Нью-Йорк сильные дожди, которые вызвали наводнения.

Об этом сообщает Reuters.

Заопило не только центральную часть штата, но и Нью-Джерси, Бруклин и восточную Пенсильванию. Власти Нью-Джерси и Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение. Людей призывают без необходимости не выходить из домов, ведь высокая вода заполнила много улиц и дорог.

Мэр Нью-Йорка Де Блазио назвал паводок "историческим погодным явлением". В районе Нью-Джерси и Нью-Йорка шторм разрушил минимум 10 домов.

Кроме того, почти все метрополитен остановил работу из-за воды на перронах. Спасателям пришлось эвакуировать людей. Также были ограничены полеты в аэропортах Ньюарк Либерти в Нью-Джерси.

New York City preparing for Rain On Me remix pic.twitter.com/hi5F2XnaFH — onion girl (@party__nauseous) September 2, 2021

Как сообщалось, из -за урагана "Ида", который обрушился на США, погибли по меньшей мере шесть человек. Двое сотрудников энергетической компании погибли во вторник в штате Алабама, выполняя ремонтные работы по восстановлению электросетей в округе Джефферсон. В начале этой недели в штате Луизиана подтвердили, что один человек погиб во время наводнения, а другая погибла в результате падения дерева в городке Преривилл.

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