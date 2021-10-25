Затоплены здания и дороги, поломанные деревья: в США свирепствует мощный шторм

По меньшей мере двое погибших.

Заблокированные автомагистрали, подтоплены сотни зданий, поломанные деревья и оборваны линии электропередач: мощный шторм терзает западное побережье США.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 25 октября.

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Под ударом стихии оказались три штата — это Орегон, Вашингтон и Калифорния. Известно уже о двух погибших: вблизи Сиэтла на автомобиль упало дерево.

Кое-где менее чем за 12:00 выпало 15 сантиметров осадков. В горной местности они вызвали оползни. Почти 400 000 домов остались без электричества.

Новости мира: Соединенные Штаты накрыл сильный шторм

Как сообщалось, в Нидерландах непогода наделала беды. Мощный ветер повалил деревья, разрушил крыши домов. Из-за непогоды также изуродованные машины и велосипеды. В некоторых городах за сильного ливня и шквального ветра остановилось движение поездов. Сообщают, не ходили поезда между городами Утрехт, Амерсфорт и Роттердамом. Пассажиров просили воспользоваться другим транспортом.

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