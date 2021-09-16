Затянул к машине и сломал нос: в Польше пожарный избил двух мальчиков из Украины

Затянул к машине и сломал нос: в Польше пожарный избил двух мальчиков из Украины

За содеянное мужчину отстранили от должности, сейчас по делу продолжается следствие.

В польском городе Быдгощ пожарный закрыл в своем авто двух мальчиков из Украины 8 и 10 лет и побил их. Мужчина набросился на детей из-за того, что они одолжили у его сына самокат и вовремя его не вернули.

Как пишет польское издание Onet, одному из мальчиков он даже сломал нос.

Сначала мужчина подкараулил детей, когда они ехали по улице на самокате. Как только дети приблизились, мужчина схватил их, затащил в машину и отвез на другую улицу. Там уже обидчик начал бить детей и сломал старшему, 10-летнему мальчику, нос.

В местной полиции говорят, что дети, вероятно, не захотели вернуть самокат вовремя, поэтому мужчина набросился на них.

Мама одного из пострадавших детей на следующий день обратилась в полицию. Сейчас злоумышленник находится под наблюдением.

Нападающий на детей работает пожарником, после инцидента его отстранили от должности на три месяца. Какой в дальнейшем будет его карьера — будет зависеть от результатов расследования. Правоохранители возбудили уголовное дело и за содеянное мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Также в полиции отметили, что нападение не связано с национальностью детей.

Напомним, работники в Польше вышли на протест из-за гибели украинца, которого убили копы.

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