Затянуло дымом от пожаров: загрязнение воздуха в Нью-Йорке превысило норму в 8 раз

Чтобы меньше дышать горелым, некоторые даже надевают маски на улице.

Из-за дыма от мощных лесных пожаров в Канаде значительно ухудшилось качество воздуха в США. Наиболее опасный уровень загрязнения был зафиксирован в Нью-Йорке, части Пенсильвании, Нью-Джерси и на севере Каролины.

Об этом информирует агентство Associated Press.

Показатель загрязнения в Нью-Йорке и долине Лехай в Пенсильвании превысил норму аж в 8 раз, качество воздуха достигло опасного уровня. Густой дым затянул и центр Оттавы, столицы Канады.

Всем жителям городов, где зафиксировали сильное загрязнение воздуха, советуют ограничить физическую активность на улице. Некоторые, чтобы меньше дышать горелыми, даже надевают маски на свежем воздухе.

Нью-Йорк затянуло дымом из-за пожаров в Канаде

Нью-Йорк затянуло дымом из-за пожаров в Канаде

Пенсильвания затянуло дымом из-за пожаров в Канаде / Фото: Associated Press

Из-за сильных пожаров в Квебеке задерживаются авиарейсы, закрывают пляжи и переносят развлекательные мероприятия как в США, так и в Канаде. Около тысячи пожарных пытаются побороть пожары.

Напомним, в Канаде бушуют одни из самых сильных в истории лесных пожаров. Около 10 тысяч жителей прибрежного Квебека вынужденно покинули дом, так как в регионе объявили эвакуацию. К тушению пожаров привлекли армию.

Специалисты прогнозируют существенную локализацию пожаров и улучшение качества воздуха в конце этой недели или в начале следующей.