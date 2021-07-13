Затянуло в канализацию: девочка утонула в свой день рождения во время наводнения в США

Затянуло в канализацию: девочка утонула в свой день рождения во время наводнения в США

Трагедия произошла, когда семья возвращалась из кино домой.

В городе Сент-Луис (штат Миссури) во время наводнения погибла 12-летняя Эйлия Картер.

Как пишет издание The New York Post, девочка вместе со своими родными возвращалась домой из кино, куда семья отправилась праздновать день рождения Эйлии. Их машину подхватил поток воды.

Пассажиры попытались выбраться из автомобиля, но Эйлию затянуло в ливневую канализацию.

Тело ребенка удалось найти через несколько часов неподалеку. Матери, брату и сестре девочки удалось выжить.

Напомним, что в северных горных районах Калифорнии из-за высокой температуры воздуха возникли несколько масштабных пожаров, которые уничтожили более десятка домов. Власти эвакуировали около 2800 человек и закрыла почти 200 квадратных миль (518 квадратных километров) национального леса Плумас.

А синоптики прогнозировали экстремальную жару в четырех штатах США, а в Долине Смерти — до 50 градусов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку