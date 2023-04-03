"Завербовали украинские журналисты": подозреваемую в смерти Татарского девушку объявили в розыск

Накануне российские правоохранители провели обыск по месту жительства Дарьи Треповой, подозреваемой в причастности к убийству Владлена Татарского.

Российские правоохранители объявили в федеральный розыск 26-летнюю Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к убийству "военкора" Владлена Татарского в результате взрыва в кафе "Street food bar" в Санкт-Петербурге. Пропагандисты также заявили, что девушку якобы завербовали "украинские журналисты".

Об этом пишет Telegram-канал "Mash на Мойке".

Сообщается, что девушка приехала в Санкт-Петербург из Москвы в конце марта и сняла квартиру неподалеку от кафе, где произошел взрыв.

Фото: Фонтанка

"Незадолго до трагедии друзьям Дарья рассказывала, что нашла работу, якобы на украинских журналистов. Что из Украины ей поступают задачи, за которые она получает денежные переводы. По словам окружения Треповой, задачи в большинстве своем были связаны именно с передачей посылок из рук в руки — в том числе передать коробку со скульптурой Владлену Татарскому на его лекции 2 апреля", — пишут пропагандисты.

В розыск также объявили автомобиль – белый Volkswagen Polo, на котором девушка, вероятно, уехала с места происшествия.

Дарья Трепова якобы вышла из кафе через несколько минут после взрыва и направилась в сторону станции метро "Василеостровская".

Смерть Татарского в кафе Санкт-Петербурга: что известно

В Санкт-Петербурге 2 апреля в кафе "Street food bar" в результате взрыва погиб коллаборант и российский пропагандист Владлен Татарский.

В Сети опубликовали момент взрыва в кафе Санкт-Петербурга, где ликвидировали предателя Украины.

Впоследствии опубликовали видео, как пропагандисту дарят "взрывную" статуэтку.

Также появилось фото девушки, которая якобы подарила пропагандисту Владлену Татарскому статуэтку со взрывчаткой.

По состоянию на утро 3 апреля количество пострадавших в результате взрыва возросло до 32, 10 человек находятся в тяжелом состоянии. Также известно, что российские силовики провели обыск в доме подозреваемого. Правоохранители отвезли в отделение мать девушки.

Институт изучения войны пишут, что убийство пропагандиста Владлена Татарского в баре Пригожина, вероятно, является частью эскалации внутренних конфликтов в России с участием ППК "Вагнера".

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