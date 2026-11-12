Завернули младенца в полотенце и закопали: 11-месячного ребенка нашли заживо погребенным в клетке для собак (фото)

Ребенок выжил. / © pixabay.com

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В штате Южная Каролина, США, 11-месячного мальчика обнаружили живым под землей в клетке для собак. Ребенок мог пробыть там около 24 часов. По делу задержан отец младенца, которому предъявлены обвинения в покушении на убийство.

Об этом сообщает LADbible.

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Инцидент произошел 10 ноября 2026 года в округе Лексингтон. Поиски 11-месячного Коа Шарпа привели правоохранителей к участку земли примерно в 45 метрах от дома его дедушки. Там полицейские заметили нарушенный слой почвы.

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Полиция предъявила Майклу Коммеру обвинение в покушении на убийство его сына Коа Шарпа — после того, как младенца нашли похороненным заживо в клетке для собак Фото: Управление шерифа округа Лексингтон

Когда поисковики начали рыть примерно на глубину 30 сантиметров, они услышали плач ребенка. Под землей обнаружили клетку для собак, завернутую в полотенце. Внутри находился мальчик, который, несмотря на пережитое, оставался в живых.

Младенца доставили в больницу. Затем в департаменте шерифа округа Лексингтон сообщили, что ребенка выписали и передали под опеку семьи. Ожидается, что мальчик полностью поправится.

Шериф округа Лексингтон Джей Кун предположил, что полотенце, которым обмотали клетку, мог образовать воздушный карман. Благодаря этому ребенок имел достаточно кислорода, чтобы дышать до момента, когда его нашли спасатели. По словам правоохранителя, прохладная погода также могла увеличить шансы ребенка выжить под землей.

Отца младенца обвинили в покушении на убийство

По данным полиции, последний раз мальчика видели вместе с его отцом Майклом Комером. Именно он оставался с ребенком, пока бабушка мальчика Патриция, мать мужа, выходила по делам.

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Женщина передала младенца на уход за сыном, ожидая, что в дом также прибудет другой человек, который должен был присматривать за ребенком. Однако когда она приехала, дома уже никого не было. После этого забили тревогу и начали масштабные поиски отца и сына.

Майкла Комера задержали в понедельник вечером по подозрению в незаконном проникновении в жилище. При этом мальчика с ним не было. По словам шерифа, во время задержания мужчина почти ничего не объяснил о местонахождении ребенка.

На следующий день поисковая операция продолжилась в лесистой местности у дома отца Комера. Именно там правоохранители и нашли место, где была закопана клетка с младенцем.

Майкл Коммер выдвинули обвинения в покушении на убийство сына, незаконном обращении с ребенком, вмешательстве в опеку и незаконном проникновении в жилье.

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Человек остается под стражей. Слушания по определению залога назначены на 12 ноября.

Стражи порядка продолжают расследование и пытаются установить мотив преступления. По предварительным оценкам, мальчик мог провести под землей около суток.

Напомним, в Одессе маленькой девочке отрезали часть пальчика Младенец до сих пор приходит в себя после сложной операции, а семья продолжает искать ответы и добиваться справедливости.

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