Завершение боевой миссии США в Ираке и последняя жертва обвала во Флориде. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Польша приложит усилия для того, чтобы задержать запуск российского газопровода "Северный поток-2", заявил Марцин Пшидач. Читать дальше ->
- Президент США Джо Байден в понедельник, 26 июля, объявил о намерении завершить боевую миссию в Ираке до конца этого года. Читать дальше ->
- В американском штате Флорида в понедельник, 26 июля, идентифицировали последнюю жертву обрушения 12-этажки в Серфсайде вблизи Майами, которое произошло более месяца назад. Читать дальше ->
- В Российской Федерации одобрили клинические испытания комбинации двух вакцин от COVID-19, в частности собственной "Спутник Лайт" и британско-шведской AstraZeneca. Читать дальше ->
- Глава аэрокосмической компании Blue Origin и основатель Amazon Джефф Безос предложил NASA два миллиарда долларов в обмен на контракт по строительству космического корабля для полетов на Луну. Читать дальше ->