Завершение войны и миротворцы в Украине: о чем будут говорить в Брюсселе – Politico

Встреча с участием президента Зеленского будет организована на полях саммита ЕС-Западные Балканы.

На встрече 18 декабря в Брюсселе европейские лидеры, генсек НАТО и президент Украины Владимир Зеленский обсудят возможные форматы завершения войны и европейской миротворческой миссии в Украине.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на лиц, проинформированных об этой встрече.

Среди приглашенных участников – канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, президент Европейского совета Антониу Коста и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Агентство Reuters сообщает, что в этой встрече также примут участие премьер-министр Италии Джорджия Мэлони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Встреча будет организована на полях саммита ЕС-Западные Балканы.

Со ссылкой на осведомленных собеседников издание отметило, что обсуждение упомянутых тем в Брюсселе связано с давлением избранного президента США Дональда Трампа, который считает, что Европа должна сыграть активную роль в потенциальном будущем соглашении о прекращении войны, привлекая для этого свой контингент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также приглашен на заседание Европейского совета, которое состоится 19 декабря. Украинскому лидеру предлагают на этом саммите ЕС поделиться своими взглядами на то, как Европа может лучше поддержать Украину.

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