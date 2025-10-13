- Дата публикации
Завершение войны в Газе: Трамп похвастался соглашением о прекращении огня
Трамп подписал свой план мирного урегулирования на Ближнем Востоке на саммите по Газе в Египте вместе с другими переговорщиками из Египта, Катара и Турции.
Лидеры США, Египта, Катара и Турции во время мирного саммита в Шарм-эль-Шейхе подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе
Об этом пишут CNN и The Guardian.
«Всегда говорили, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке. Этого не произойдет», — заверил американский президент.
«Все говорили, что это (остановить войну между ХАМАС и Израилем — Ред.) невозможно сделать. И это произойдет. И это происходит на ваших глазах», — добавил он.
По словам Трампа, на очереди — этап восстановления Газа.
«Мирные жители возвращаются в свои дома. Заложники воссоединяются. Это отлично», — отметил Трамп.
Однако в СМИ отметили, что на церемонии подписания в Шарм-эль-Шейхе не присутствовало никаких представителей Израиля или ХАМАС.
Напомним, что сегодня, 13 октября, Дональд Трамп заявил, что после Газа возмется за войну в Украине.
Владимир Зеленский заявил, что завершение войны между Израилем и ХАМАС усиливает надежду на то, что война в нашем государстве также завершится.
Также стало известно, что Зеленский и Трамп встретятся уже в эту пятницу.